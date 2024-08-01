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遊客麻疹確認 橙縣5地接觸者需注意

編譯胡立宗／綜合報導
麻疹患者出現的皮疹。（聯邦疾病防治中心）
麻疹患者出現的皮疹。（聯邦疾病防治中心）

橙縣衛生保健局7月31日宣布，一名外籍訪客麻疹確診，26日至28日間曾到過下列五個地方，由於麻疹的高度傳染性，曾經在同個時段到過這五個地方的人，都應注意自己的身體狀態，7天至21天內出現皮疹與發燒等症狀者，應盡快與衛生單位連繫。

7 月 26 日 – Denny's Restaurant（1168 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802），晚上7時至9時；

7 月 27 日 – CVS Pharmacy（1803 S. Harbor Blvd., Anaheim, CA 92802），中午12時45分至下午2時；

7 月 27 日 – Walmart（1120 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805），下午1時至3時30分；

7 月 28 日 – Anaheim Global Medical Center Emergency Department（1025 S. Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805），下午2時至5時；

7 月 28 日 – CVS Pharmacy（1676 W. Katella Ave., Anaheim CA 92802），下午4時至5時30分。

橙縣衛生官Regina Chinsio-Kwong指出，麻疹傳染力非常強，空氣或直接接觸都可能感染，對於幼兒、孕婦、免疫力不佳的人來說，麻疹可能引發重症，必須特別注意。

衛生保健局曾經同時同地的民眾，應先確認自己對麻疹是否具有免疫力，尚未接種者可以儘快與醫院診所聯絡，接種Measles, Mumps, and Rubella vaccine，即麻疹、腮腺炎、德國麻疹的MMR三合一疫苗

衛生保健局也與Anaheim Global Medical Center合力聯繫可能接觸過的人，提醒麻疹的可能風險，並強調接觸後的7天至21天是發病期，如果出現不明原因的皮疹、發燒，應該留在加州，並尋求醫療機構的協助。

Regina Chinsio-Kwong表示，出現皮疹的前四天傳染力最高，併發症候包括發燒、皮疹、眼睛紅與流淚，就醫前應先告知出現這些症狀，以期醫療機構做好預防措施，避免更多人感染。

衛生保健局提醒，麻疹在全球各地都出現感染現象，包括歐洲、亞洲、非洲與中東，雖然疫苗接種後會稍有不適，但卻是最好的預防措施。

疫苗 橙縣 免疫力

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