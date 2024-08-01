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歷7年打造華資假日酒店 蒙特利公園市中心開幕

記者張宏／蒙特利公園市報導
加州眾議員方樹強（左）和粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅（右）到場祝賀周秦酒店開幕。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（左）和粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅（右）到場祝賀周秦酒店開幕。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市大西洋大道（Atlantic Blvd）又添新酒店，洲際酒店集團旗下的假日酒店（Holiday Inn & Suite）日前舉辦開業典禮，酒店地處中心地帶，共有136間客房，且為殘障人士專設ADA無障礙房間，目前酒店入住率已達九成。

酒店為殘障人士專設ADA無障礙洗手間。（記者張宏／攝影）
酒店為殘障人士專設ADA無障礙洗手間。（記者張宏／攝影）

美食家林慧懿（左）和開發商周秦合影。（記者張宏／攝影）
美食家林慧懿（左）和開發商周秦合影。（記者張宏／攝影）

https://www.youtube.com/embed/Ngm98MseyhY

（影音來源：記者張宏）

蒙市假日酒店坐落於北大西洋大道400號，毗鄰蒙市的時代廣場，酒店房間寬敞明亮，尤其是專門為殘障人士提供專屬ADA房間，讓輪椅可以自由出入洗手間和臥房，非常人性化。開張不久，已經不少客人入住。

洲際酒店集團旗下的假日酒店（Holiday Inn & Suite）日前舉辦開業...
洲際酒店集團旗下的假日酒店（Holiday Inn & Suite）日前舉辦開業典禮，華興保險老闆張國興（右）和開發商周秦（中）合影。（記者張宏／攝影）

酒店提供茶包和咖啡。（記者張宏／攝影）
酒店提供茶包和咖啡。（記者張宏／攝影）

開發商周秦（James Chou）表示，酒店歷時七年打造，是第五代假日酒店的建築水準和設計風格，酒店設施也更符合現代消費者的審美和需求。這個酒店毗鄰洛杉磯市中心，距離好萊塢星光大道，環球影城、洛杉磯會展中心， 暢貨中心（outlets）等熱門地點僅20分鐘車程。酒店周圍商圈成熟，地段安全。酒店共有136間客房，包括23間套房和113間高級房。酒店還提供健身房，室外泳池等配套設施，同時提供早晚餐服務。大西洋大道目前有兩家酒店，他們酒店特色是房間數量適中，且客房收費每日150元到230元區間，頗有競爭力。酒店開張以來，在周末入住率可達九成，平時也有八成，多是來自各地的民眾也有中國大陸和台灣來的遊客。

酒店房間寬敞明亮。（記者張宏／攝影）
酒店房間寬敞明亮。（記者張宏／攝影）

酒店總經理陳劍琴（Jane Chang）有30年資深旅遊及酒店管理經驗，她表示，洲際酒店集團（IHG）是全球知名、客房數量最多的跨國酒店企業。旗下有多個酒店品牌，可滿足旅客不同的入住需求。她希望在她和業務總監管庭（Doris Kuan）共同管理下，為廣大客人提供最優秀的服務和家一樣的溫暖。商務客人可享受各種便利服務，包括24小時商務中心、免費T-1網路連線和2000平方英尺的會議/宴會廳。酒店員工還會講多種語言，如普通話、粵語、日語、韓語和西班牙語。

洲際酒店集團旗下的假日酒店（Holiday Inn & Suite）日前舉辦開業...
洲際酒店集團旗下的假日酒店（Holiday Inn & Suite）日前舉辦開業典禮。（記者張宏／攝影）

一名入住客人評論道，這家旅館很容易找到，入住便利。酒店的床非常乾淨舒適，清潔人員作業非常到位，酒店游泳池也很棒，讓人放鬆和享受加州陽光。還有客人留言說，酒店房間舒適寬敞，工作人員非常友好熱心。地點非常便利，在當地可體驗道地的華人文化和中華美食，同時距離洛杉磯市中心不遠，很適合全家旅遊時入住。

洛杉磯 蒙特利公園市 加州

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