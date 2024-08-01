華二代熱愛中國國粹 京劇、古箏、琵琶…競演

12歲的Ivy Gao（左）和10歲的Mia Zhang熱愛中國國粹。（記者張宏／攝影）

12歲華人 女孩唱京劇 「貴妃醉酒」、華二代彈古箏、琵琶等，展示其熱愛中國國粹的一面。第七屆美國傳承杯國際藝術節優秀選手競演日前在聖蓋博 市（San Gabriel）舉辦，現場百餘名不同年齡組選手展示才藝，其中不少都是熱愛中華傳統文化的華二代。

。 2024第七屆美國傳承杯國際藝術節優秀選手競演日前在聖蓋博（San Gabriel）舉辦。（記者張宏／攝影）

12歲的Ivy Gao是第一個表演選手，只見她身披鳳冠霞帔，唱起京劇「貴妃醉酒」，現場音響雖然有點小故障，但不影響她穩定發揮，因為她已有九年學習京劇經歷。她說，她從小就喜歡京劇，三歲開始學習，她覺得無論是唱腔還是表演都很有趣也很漂亮。京劇唱詞有中華文化之美，如今她有四套行頭，希望能有機會獲獎多一些演出機會，讓她能穿著這些行頭表演。

第七屆美國傳承杯國際藝術節評委是來自不同藝術領域的傑出人士。（記者張宏／攝影）

10歲的Mia Zhang雖然只學了一年京劇，表演起來也有模有樣，現場還有不同年齡段選手表演戲曲、古琴、古箏等。藝術節主席鄔素斐表示，參賽選手年齡跨度極大，從年僅五歲孩童到藝術專業院校學生，還有各行業對藝術充滿熱情的社會人士，大家共同在舞台上展現豐富多樣的戲曲、聲樂、舞蹈、民樂、西洋樂和架子鼓等。

傳承杯國際藝術節吸引不少華二代參與。（記者張宏／攝影）

值得一提的是，琵琶演奏家和音樂教育家陳一涵與古箏演奏家常靜合作，共同為觀眾獻上一首琵琶與古箏「春光花月夜」。曲子不僅展現民族音樂的獨特魅力，更彰顯藝術家之間默契配合和造詣。

評審主席賈兵介紹傳承杯設立的獎項，包括傑出傳承金像獎、傑出傳承銀像獎、傑出傳承銅像獎、優秀傳承人獎及網絡最具人氣獎。比賽採用線上線下同步進行的方式，吸引眾多優秀選手參與競演。比賽評委也是來自不同藝術領域的傑出人士，如作曲家、指揮家謝軍，教育家、作曲家、指揮家邢長江，吹管樂演奏家樹志明，弓弦樂演奏家項勤等。

傳承杯國際藝術節8月3日將在聖迪瑪斯藝術中心舉行頒獎晚會與文藝匯演，以及在8月25日舉行一場戲曲名家薈萃的「桃花源」民族交響音樂會，邀請台灣桃園市國樂團和美國中華國樂團聯袂出演