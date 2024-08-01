美國中醫科學院義診 籲支持老年人針灸法案

美國中醫科學院日前在艾爾蒙地（El Monte）舉辦義診活動，中醫師為民眾把脈。（記者張宏／攝影）

為慶祝7月12日加州 首個針灸日，美國中醫科學院日前在艾爾蒙地（El Monte）舉辦義診活動， 同時呼籲大家積極支持聯邦眾議員趙美心和Brian K. Fitzpatrick提出的2023年老年人針灸法案 (H.R. 3133)。

不少聖蓋博谷居民當天專程來參加義診活動。一名華人居民表示，她覺得中醫很溫和，接受起來沒有任何障礙。很高興有這樣的義診活動，讓她能面對面接受醫師把脈和診斷。

美國中醫科學院院長吳寶林（左）為來自中國的「長三角產業與科技創新研究院」研究員劉俊國博士（中）頒發「美國中醫科學院海外院士」證書。（記者張宏／攝影）

美國中醫科學院院長吳寶林表示，針灸在亞洲國家已有數千年歷史，用於保持和增進健康，針灸副作用風險低，潛在益處很高，但中醫針灸在美國曾走過艱難歲月。自1970年代針灸合法化以來，已有1500多萬美國人開始使用針灸和亞洲醫學，為確保針灸的未來，需要倡導更多支持性法案和立法鞏固行業地位。其中包括被稱為「2023 年老年人針灸法案」的H.R. 3133 ，該法案將對「社會保障法」進行修訂，把針灸服務納入醫療保險 範圍。

他說，該法案旨在通過確保醫療保險覆蓋持照針灸師提供的服務，擴大老年人獲得針灸的機會。這一點非常重要，因為人們都會變老，確保大家能從持照針灸師那裡獲得針灸治療，獲得真正的受益和緩解。針灸治療安全又有效，為控制疼痛提供高標準護理，並讓人們隨著年齡增長也能保持健康。如果通過這項法案將極大有利於針灸行業，它會增加患者的可及性，進一步在醫療保健系統內使其合法化，並可能減少對更昂貴或易上癮慢性疼痛治療的依賴。

老年人針灸法案不僅使老年人受益，也將使殘疾人受益，擴大針灸的覆蓋人群。醫保的包容性為針灸師在醫學界發揮全國影響力提供重要機會 ，讓健保持有者能夠尋求針灸服務。此外，還可為針灸住院醫師計畫、貸款 償還計畫鋪平道路，並影響兒童健康保險計畫 (CHIP) 等，從而解決各種健康社會決定因素並提高整體醫療保健的可及性。他希望大家積極支持「2023年老年人針灸法案」。