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中國奶茶勇闖比佛利山 為拚全球化

記者朱敏梓、劉子為、金維多／洛杉磯報導
喜茶比佛利山店店主Baron Wang表示，他有信心為喜茶入駐洛杉磯做好本土化。（世說新聞團隊／攝影）
喜茶比佛利山店店主Baron Wang表示，他有信心為喜茶入駐洛杉磯做好本土化。（世說新聞團隊／攝影）

以往洛杉磯地區奶茶店選址常傾向於華人聚集的聖蓋博谷地區，但喜茶的首店卻開在以奢侈品購物知名的白人區比佛利山。

對此，店主Baron Wang表示，他想利用其多年幫助中國商家出海的經驗，為喜茶做好本土化。Baron指出，他希望喜茶不僅是中國年輕人喜愛的品牌，也能走向國際，受到不同族裔消費者認可。

談及如何讓喜茶在洛杉磯激烈的奶茶競爭中脫穎而出，Baron充滿信心，他認為喜茶品牌的兩大優勢是多元和包容，作為已經在中國具備超高知名度的成熟品牌，喜茶還在不斷創新，嘗試許多聯名與合作，這代表該品牌有能力很好地融合本地市場，開拓全球化的道路。

Baron還透露，在今年年底之前，洛杉磯地區將有更多喜茶店開張，包括在華人聚集的聖蓋博市、亞凱迪亞市、羅蘭岡等，不過，Baron也指出，具體門店的正式營業時間還是要以官方通知為準。

近幾年中國飲品品牌經歷出海熱潮，除喜茶之外，不少中國知名飲品品牌已經或即將進駐洛杉磯，包括主打生椰系列、1元就能喝的庫迪咖啡，其首店近日在聖蓋博市開業。世說新聞團隊於開業首周走訪時，看到出餐櫃臺上擺滿咖啡，生意十分火爆。此外，根據網路消息，中國奶茶新秀「霸王茶姬」也很可能進駐南加，已經有網友發現該品牌在橙縣設立辦公室的貼文。

洛杉磯 聖蓋博 咖啡

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