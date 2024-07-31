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砸搶高端零售店 8人判刑 最高10年4個月

洛杉磯訊
加州檢察長邦塔（左）宣布，八名涉及南加州多家高端零售店「砸搶」案的嫌犯被判刑，最高刑期達10年4個月。（News 11 Yuma電視台）
加州檢察長邦塔（左）宣布，八名涉及南加州多家高端零售店「砸搶」案的嫌犯被判刑，最高刑期達10年4個月。（News 11 Yuma電視台）

加州檢察長邦塔宣布，八名涉及南加高端零售店「砸搶」案的嫌犯已被判刑，最高刑期達10年4個月。這些犯罪分子於2022年11月至2023年8月期間，在洛杉磯、橙縣和河濱縣等地連續搶劫和盜竊，造成損失超過170萬元。

邦塔強調，這些並非單純的入店盜竊，而是危險且協調一致的犯罪計畫，嚴重威脅公共安全。此次判決也彰顯執法部門打擊零售犯罪的決心。根據檢方公布的資料，犯罪目標包括Nordstrom、Louis Vuitton、Burberry和Gucci等知名品牌店。判決結果顯示，Jordan Harris因劫車和兩項重大盜竊罪，被判最重的10年4個月刑期。其他被告也分別獲刑，包括Kip Henry被判7年4個月，Devon Perry被判5年4個月，Ziona Famoso被判4年4個月，Alana Hart和Travelle Hamblet各被判4年，Jason Smith被判3年，Briana Jimenez被判1年監禁和重罪緩刑。另有一名被告Ivan Ramirez承認搶劫和盜竊罪，將於2025年宣判。

洛杉磯警察局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）表示，這些判決向社會傳達明確信息，即社區不會容忍有組織的零售犯罪。格蘭岱警察局長西德（Manuel Cid）也強調，格蘭岱社區絕不容忍這類犯罪行為，未來將繼續調動所有資源應對。

本案由洛杉磯警察局有組織零售竊盜特別工作組牽頭，聯合多個地方警察局共同調查。美國司法部特別起訴科負責起訴。邦塔呼籲民眾通過官方網站（oag.ca.gov/retail-theft）舉報相關犯罪線索，協助當局打擊零售業犯罪。

洛杉磯 加州 司法部

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