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營地遭清理 無家可歸者恐重返

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州長紐森頒布行政命令，指示州府機構清理州有土地上無家可歸者營地。（美聯社影片截圖）
加州州長紐森頒布行政命令，指示州府機構清理州有土地上無家可歸者營地。（美聯社影片截圖）

美聯社報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）25日頒布一項行政命令，指示加州相關機構整頓州有土地上無家可歸者營地，包括高速公路下區域等。然部分無家可歸者表示，官員離開後，營地中的人仍可能重返當地，因「不知還能去哪」。

這項行政命令是在美國最高法院（U.S. Supreme Court）今夏早些時候做出一項裁決後發布，該裁決允許城市執行禁止在公共空間露宿的禁令，即使沒有可用的庇護床位。紐森的命令指示州府各機構盡快採取行動，且效仿加州交通廳（Caltrans），該部門自2021年7月起，已在高速公路沿線拆除1萬1188個營地，約18萬9600平方米。

然而，絕大多數居住在這些營地者，在州府官員離開後仍選擇回到原地。三年前，赫南德茲（Joel Hernandez）在橙縣405號高速公路下，從泥土山坡上挖出一個小屋，用木板加固。他所興建類似的住所，多次在無家可歸者清理行動中被州或市府人員拆除，這位62歲無家可歸者早已見怪不怪。「你會習慣的」他說，每次都需重建。

許多生活在這些營地中的無家可歸者也表無奈，他們只想知道「還能去哪？」「我沒有更好的地方」赫南德茲說，他在庇護所的等候名單上三年，「至少這個地方和朋友住得近，且與營地大多數人相處融洽。」他承認，那裡並非安全住所，最近一場高速公路火災摧毀地下通道許多避難所，高速公路底部變黑，該地區散佈著燒焦的垃圾與廢棄物等。

另一名無家可歸者格農（Esca Gueronon）和狗住在高速公路旁，有時人們會在她睡覺時偷走其財務，但她也會在營地被清理後再次重返，「我們會先拿走我們的東西，如自行車等，等他們清理完後再回來，因為我不知道該去哪。」

無家可歸外展人員柯瓦魯比（Armando Covarrubias）說，紐森的行政命令對減少無家可歸者數量並無幫助，許多人仍留在外面等待庇護床位，「這對他們不公平，也不是好的解決方案」。

然紐森和其支持者，包括企業家則表示不能讓這些營地繼續存在，因會給附近居民和無家可歸者帶來安全和健康問題。紐森說，他的行政命令是為了「讓地方政府有履行職責所需的迫切感。」

一些無家可歸者表示，州府清理後仍會回到原地。（美聯社影片截圖）
一些無家可歸者表示，州府清理後仍會回到原地。（美聯社影片截圖）

紐森 加州 庇護

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