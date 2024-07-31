內陸河濱地區尼克森野火擴大 燒毀多棟建築

河濱野火Nixon Fire蔓延3700多畝，尚未控制。（居民提供）

內陸河濱地區野火再起，迅速擴大，尚未得到控制。這場野火名為尼克森野火（Nixon Fire），於7月29日午後開始，數小時蔓延2000餘畝。截至30日下午發稿，燃燒面積已經擴大至近5000畝。超過200名消防人員在現場撲火。

加州 防火廳、河濱縣消防局發言人Karina Espinoza表示，「野火摧毀了一棟民宅，另外其它四棟建築物也遭毀壞，不確定其中是否有住宅。」截至發稿，據加州防火廳官網消息，野火延燒面積約4941畝。

綜合當地媒體消息，尼克森野火起於29日午後約12時28分，位於河濱縣非建制區Aguanga，火場起初在Richard Nixon大道和Tule Peak路交會附近，距河濱縣東南60哩。野火受當地強風驅動，迅速向河濱縣與聖地牙哥 縣交界處山地擴大。

消防局表示，來自河濱縣、加州消防廳、聖地牙哥縣消防局及其它多個消防單位及人員到場支援，約255名消防人員參與滅火，由於遭遇快速移動火勢，形勢比較危急。加州消防廳七架消防飛機，以及四架消防直升機正展開滅火作業，雖然短時間減緩了火勢蔓延，但隨後火勢再次加速延燒。

消防人員通過開闢建立火場隔離帶，試圖阻止火勢蔓延，確保其它建築物避免受災。當地民宅間相隔較遠，多數民宅目前尚處於安全。為避免野火繼續威脅周邊社區，居民已經接到撤離令。

尼克森野火發生後，警方對火場周邊371號公路南部，河濱縣與聖地牙哥縣交界北部、Terwilliger路西部以及Foolish Pleasure街東部居民下達撤離令。同時對數條道路交通限制。目前火災原因尚待調查。