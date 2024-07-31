中華孔校暑期課 學生參觀華美博物館

中華孔教學校學生們參觀華美博物館，瞭解早期美國華人的歷史。（受訪者提供）

建校於1952年的羅省中華孔教學校，經歷三年疫情及人事調整後重新出發，今年的暑期課程得到家長們的鼎力支持。在為期兩個月的暑期課程中，學生們除了學習基本中英數等課堂知識，還加入了戶外參觀、學習交流等活動，透過對周遭事物的觀察和體驗，學會如何探索、思考及討論問題，激發了學生們的學習興趣和各種能力的提升。

在校長方杰洲、校董譚綺媚、教師及多位家長陪同下，羅省中華孔教學校的暑期課程學生們，近日前往洛杉磯市華美博物館 參觀，瞭解美國早期華人 的歷史文化。華美博物館導遊Roger向學生們講解有關洛杉磯華人的歷史，特別強調博物館所在地就是舊華埠 ，但自1933年開始，洛杉磯市府為了興建聯合車站及修建高速公路等運輸系統，強行將華人社區從原址逼遷，舊華埠居民後來選擇在北百老匯街 (N. Broadway) 及北曉街 (N. Hill Street) 建立新華埠，各華人團體包括中華會館、中華學校等建築物相繼在新華埠落成啟用。

學生們對於這些教科書以外的歷史深感興趣，不斷發問相關問題來瞭解更多資訊。他們同時參觀了華美博物館最新展覽「揭開黃柳霜的面紗」，瞭解美國首位華裔女演員與傳奇人物黃柳霜 (Anna May Wong) 不畏艱險、挑戰傳統、為所有後來進入好萊塢娛樂圈的美國亞裔鋪平道路的事蹟。