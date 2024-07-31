迪士尼樂園員工加薪20% 大規模罷工取消

迪士尼樂園度假區員工批准新勞資合約，避免40年來首次罷工，員工的基本工資也將立即提高20%。（abc7電視台）

迪士尼 樂園度假區員工工會30日宣布，會員已批准與公司簽訂為期三年的新版勞資合約，成功避免迪士尼40年來首次可能發生的大規模罷工。新約中包括顯著調漲基本工資 等多項改善員工福利 的條款。

這項協議由「迪士尼工人崛起」（Disney Workers Rising）組織與公司達成。該組織由四個工會聯盟組成，包括麵包店、糖果、菸草工人和穀物加工廠(BCTGM) Local 83、卡車司機本地495、聯合食品和商業工人(UFCW) Local 324以及SEIU-United Service Workers West 。這些工會共同代表約1萬4000名迪士尼員工，涵蓋從糖果製造商、收銀員、保管員到遊樂設施操作員等多個崗位。

新合約的主要內容包括：基本工資立即提高20%，相當於每小時增加4.10元；在合約期內，大多數員工的薪資將再增加6.10元；延長資深員工的就業保障期限；改善出勤政策和病假制度，為員工提供更多靈活性；新增多項員工津貼，以提高整體福利水平。

工會談判委員會表示，這份合約對迪士尼員工具有重要意義，將顯著改善員工的工作條件和生活質量。然而，談判過程並非一帆風順。在談判期間，有員工提出不公平勞動行為的指控，稱他們因在工作時佩戴工會徽章而受到不公平對待。這些指控反映談判過程中的緊張氛圍。

在達成初步協議的幾天前，工會曾批准主題樂園和周邊飯店的罷工行動，以加大談判的壓力。此次協議達成歷時數月談判，新合約的實施預計將為迪士尼樂園度假區帶來更穩定的勞資關係。