華埠30年巨變 留下兩代華人美好記憶

洛杉磯華埠30年巨變，百老匯大道從當年的低矮建築變成林立樓群。（記者楊青／攝影）

洛杉磯華埠 ，半個多世紀的變化天翻地覆，人口變遷，商業變化，街市變更。後疫情時代，傳統的華埠「老廣東」烙印似乎漸行漸遠，卻在至少兩代華人的心中留下永久美好記憶。

羅省中華會館前主席張自豪一家至少兩代人與華埠結下不解之緣。早年從澳門經台灣輾轉移民來美，他的父母則挑起洛杉磯最早的華語學校、羅省中華學校校董的重擔；姊姊張曼君從華埠出發，後來擔任加州教育委員、聯邦教育部雙語司司長；他本人則長期活躍在華埠服務傳統僑社，至今退而不休。

「將近50年，一直沒有離開華埠」，張自豪表示，雖然自己在洛杉磯縣府工作，但平常參加幾乎所有華埠的大小活動，也親眼見證和經歷華埠的發展和變化。

「70年代的洛杉磯華埠真可以說是個不夜城，商家的收銀機徹夜不停」，張自豪說，那是母親告訴他的令他印象最深的華埠。現在的洛杉磯華埠30年代後期從聯合車站一帶搬到現址，1950年開始大興土木，大批餐館、珠寶店、工藝品店如雨後春筍。60年代，華埠的大時代夜總會遠近有名，就在龍門客棧附近的樓上，各種喧囂愈夜愈熱鬧。

張自豪回憶，華埠的變化從1975年悄然開始，大量越南難民抵達洛杉磯，選擇了語言和生活都方便的華埠落腳。數年後，華埠的許多商家老闆變成了越華裔，「一是因為很多華人的後代開始搬離華埠，很多華人後代選擇不再繼承接手父輩的物業」，他表示，非華裔的商家愈來愈多，華人的商家愈來愈少。與此同時，洛杉磯市發展不斷往外擴張，新的投資人開始收購華埠一些地盤，正好加劇了華人商家逐漸退出商場搬出華埠的狀況，不少老廣東賣店變現，搬離華埠。

「現在就連中華會館的對面也變成了高層建築」，張自豪表示，鼎盛的時候，華埠光是華人超市 就有四到五家。疫情前後，當地所有華人超市全部走入歷史。華埠變遷，面臨新一輪洗牌。