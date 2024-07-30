華埠東遷第二代華人：陪長輩居住20年 搬家後仍想念

當年人氣鼎盛的華資超市，現在已被鐵網和木板包圍。（記者楊青／攝影）

陪伴父母在華埠 居住將近20年後，黃金珠和家人決定遷往聖費南度谷（San Fernando Valley）。

黃金珠是羅省中華會館前主席黃振華的掌上明珠，70年代隨父母從廣東經香港移民來美，在華埠度過青春時期，上大學，到政府部門工作。她的兩個弟弟繼承父業，醫學院畢業後，雙雙提早離開華埠，前往聖蓋博 東區和西好萊塢地區發展，治病救人，成家立業。

「我是家中三姊弟中最後離開華埠的」，黃金珠回憶，華埠是她的父母和外婆晚年生活的地方，有他們熟悉的朋友。飲食也是家鄉口味，比如說華人超市 就有好幾家，家中外婆到了80、90歲還經常一個人出門散步，給自己買些好吃的，非常方便，街坊鄰居都互相認識，不擔心走錯門回不了家。父親因為經常要參加中華會館的各種事務和活動，走路十來分鐘就可以往返，也很方便。擔任聯邦政府部門稅務工作，黃金珠經濟獨立沒有問題，但因為是家中長女，孝順的她最後選擇一直陪伴長輩在華埠居住生活，直到孩子高中畢業到外地上大學。