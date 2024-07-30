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華埠東遷第二代華人：陪長輩居住20年 搬家後仍想念

記者楊青／洛杉磯報導
當年人氣鼎盛的華資超市，現在已被鐵網和木板包圍。（記者楊青／攝影）
當年人氣鼎盛的華資超市，現在已被鐵網和木板包圍。（記者楊青／攝影）

陪伴父母在華埠居住將近20年後，黃金珠和家人決定遷往聖費南度谷（San Fernando Valley）。

黃金珠是羅省中華會館前主席黃振華的掌上明珠，70年代隨父母從廣東經香港移民來美，在華埠度過青春時期，上大學，到政府部門工作。她的兩個弟弟繼承父業，醫學院畢業後，雙雙提早離開華埠，前往聖蓋博東區和西好萊塢地區發展，治病救人，成家立業。

「我是家中三姊弟中最後離開華埠的」，黃金珠回憶，華埠是她的父母和外婆晚年生活的地方，有他們熟悉的朋友。飲食也是家鄉口味，比如說華人超市就有好幾家，家中外婆到了80、90歲還經常一個人出門散步，給自己買些好吃的，非常方便，街坊鄰居都互相認識，不擔心走錯門回不了家。父親因為經常要參加中華會館的各種事務和活動，走路十來分鐘就可以往返，也很方便。擔任聯邦政府部門稅務工作，黃金珠經濟獨立沒有問題，但因為是家中長女，孝順的她最後選擇一直陪伴長輩在華埠居住生活，直到孩子高中畢業到外地上大學。

「送走家中長輩，孩子已長大離家，我才決定搬家」，黃金珠說，因為沒有在華埠經商開店什麼的，所以她離開華埠的負擔可能比其他人少一些，但她還是時常想念華埠，因為搬家後的多年，一些鄰居朋友都還住在華埠，華埠的每一條街，每個拐角都是她所熟悉的，「離開後好長一段時間，我還是會經常去華埠吃個特價午餐，甚至很長一段時間星期天還回到華埠的教堂去做禮拜」。好幾年，她和家人的年節聚會也重回華埠，因為那裡有她太多的美好回憶。

老一輩華埠人熟悉的牌匾，近年已被塗鴉。（記者楊青／攝影）
老一輩華埠人熟悉的牌匾，近年已被塗鴉。（記者楊青／攝影）

華埠 華人超市 聖蓋博

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