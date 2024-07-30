老新聞人：90年代的華埠 是淘寶好去處
來自台灣的資深媒體人李成林，從1987年開始在洛杉磯華埠跑新聞，前後20多年，她對華埠最美好的記憶，留在20世紀90年代。
「那時到處都是講四邑話的老廣東」，李成林回憶，她開始時雖然聽不懂，但感覺大家都非常友善，「最讓人高興的是，每次到華埠跑新聞都有不少額外收穫」，比如家鄉才有的水果，琳瑯滿目的手工藝品，值得一逛再逛的小骨董店和首飾店；在整個洛杉磯都找不到的中文書籍，一兩元一本，就可以閱讀很久，都是在華埠的華人書店買的。
即便不跑新聞，李成林也常常會帶孩子去華埠走走，吃中餐和老廣東的早茶，她自己則逛些老家具店，「那真是淘寶的好地方」，她回憶，90年代的華埠，一些大陸移民開始來美，很多人帶來很多很好的工藝品，就在百老匯大道的街邊，中山先生廣場，都能淘到很不錯的藝術品，不貴；也常常見到好萊塢電影人在當地搭景拍電影，「總之整個華埠都很有中國文化氣息，我常常在街邊看櫥窗都可以看半天」。
「2000年以後似乎就沒有什麼可以逛的了」，李成林說，在華埠老廣東的時代後期，中山先生廣場內的一些老商家還有一些倉底貨，包括玉器和首飾，但不出幾年，就看不到好東西了，很多商家販售的東西從工藝美術品變成了日常用品，她也就慢慢沒有了去華埠的激動。
她說，現在偶爾還是會去華埠走走，唯一的覺得好的是可以在街邊地攤買到一些家鄉蔬菜，很便宜；還有墨西哥人的水果攤上販售的水果，新鮮，跟超市的很不一樣。但整個華埠的特色店，現在很難找到了。
上一則
金錢真的可以買到快樂 但不是年入7.5萬元就封頂
下一則
FB留言