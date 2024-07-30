洛杉磯新華埠 走過近90年興衰

華埠百老匯大街上的中山先生銅像廣場，旅遊人氣疫情前後判若兩形。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 當代華埠 的歷史，可回溯至1938年。

根據洛杉磯市發展史料，1930年代後期開始至今的洛杉磯華埠，是經過從19世紀後期至20世紀30年代兩度遷移後的地理版圖：最古老的洛杉磯唐人街位於阿拉米達大道和梅西百貨原址（1880年代至1933年）；因聯合車站擴建，老唐人街20世紀30年代末北移至現在的華美博物館一帶，並形成當時兩個中心：中國城（1938-1948年）和新華埠（1938年至今）。

延續至今將近90年的新華埠，面積僅0.91平方英里，最北至洛杉磯道奇棒球場，東南為洛杉磯歷史公園，西接洛杉磯金融區的Beaudry街和Figueroa街，西北為洛杉磯回聲公園。

根據全國人口統計紀錄，1940年代，洛杉磯華埠的居民人口為7800人左右；2010年人口劇增至2萬913人；2020年再次劇降至7798人。

將近一個世紀中，洛杉磯新華埠的設計和運營概念蘊含著集體社區進程的演變，形成了中美建築的融合。20世紀30年代主要開發了「中央廣場」，以好萊塢 電影拍攝地帶動起當地的旅遊業，包括竹巷、金陵路和重慶路等，當時號稱好萊塢版的上海，好萊塢電影布景設計師設計將當地設計成電影場，賦予華埠濃郁的異國風情，華埠由此頻頻登上好萊塢電影銀幕，包括諾貝爾文學獎獲得者賽珍珠作品改編的「The Good Earth」。

隨著洛杉磯市中心擴張，華埠緊鄰洛杉磯市的一批地盤被收購開發成高層密集型住宅，加上第二代華人大量東遷，更使得華埠人口結構和商業生態在最近20年發生巨大變化，人口劇減，貧困增加。

根據洛杉磯縣政府相關數據，洛杉磯華埠2010年家庭收入中位數為2萬9000元，在洛杉磯縣排名倒數第三，僅在Watt（2萬8200元）和洛市中心（2萬4300元）之上。收入在2萬元或以下的家庭比例為53.6%，在洛杉磯縣排名倒數第三，租屋居住者高占91%。