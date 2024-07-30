劇情撒「鉤子」 主婦欲罷不能直掏錢

在手機上觀看豎屏短劇會不知不覺看下去。（記者張宏／攝影）

看完一部短劇的花費比同樣時長的電影貴兩三倍？是誰在為短劇買單？讓主婦心甘情願付費背後的魔力是什麼？聽短劇業者為你揭秘短劇行業背後的大數據和「鉤子」文化，及讓主婦們欲罷不能的秘密。

如今的短劇播放平台如雨後春筍一般，Reel Short，Dramabox 、FelxTV、ShortTV、Snackshort等短劇App 紛紛進駐美國市場，背後推手幾乎都是中國投資 方，其操作模式就是把中國劇本搬到美國，再由本土製作團隊拍攝完成。

僅洛杉磯一地，就至少有上百個劇組在拍攝，其中難免魚龍混雜，有些劇組為加快拍攝流程和節省製作費，拍攝不僅一條過，道具也不太講究，面具脫膠也繼續拍。平台方運行模式追求以小搏大，製作費基本都不高，約10萬到30萬元，而主要投入則花在從臉書這樣的平台引流到自己的平台上，費用累計百萬元以上。此外，這些短劇App還需向蘋果或安卓 平台支付30%左右的費用。

Lin Song從事影視行業六年，她的第一部短劇「復仇」（Revenge）在7月底上線。她說，短劇觀看通常前八集免費，等觀眾上癮後開始收費。短劇時長在50集到100集，看一集付一集的錢，每個平台計算方式不同，但通常看完一部短劇會可能需要50到100元不等。雖然理智上，這比外面看一部類似時長的電影價格要貴很多，但觀眾在觀看短劇時，常常不知不覺就刷到了最後，花掉了幾十元甚至更多。

一名愛看短劇的觀眾表示，她曾經一個月花了幾百元在觀看短劇上，這才意識到自己不能再這樣看下去。對網路生態不熟悉的主婦來說，短劇App簡便操作的頁面和環環相扣的情節，讓人很容易上癮。

對於製作者來說，短劇剪輯特別重視每集最後的情節，業內稱為「鉤子」，鉤住觀眾往下看。「大鉤子」一般安排在開始收費的第八集或者第十集。

短劇平台大數據顯示，目前短劇主要面向女性，尤其是家庭主婦，相比其他族裔，真正有能力和意願為短劇付費的多為白人主婦。Lin Song表示，短劇現在在美國主要針對下沉市場，內容都是「霸道總裁愛上我」等狗血題材，但隨著短劇發展，會有不同層次觀眾進駐，題材種類會不斷擴充更加多元化。