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洛短劇市場火熱 製作簡單粗暴

記者張宏╱洛杉磯報導
Lin Song的團隊對光線運鏡和演員表現更為講究。（Subliminal Media提供）
Lin Song的團隊對光線運鏡和演員表現更為講究。（Subliminal Media提供）

獨家探班短劇拍攝現場，感受洛杉磯短劇市場的如火如荼，揭秘短劇造夢背後的簡單粗暴。在布班克（Burbank）的一間攝影棚，一部豎屏短劇在緊張拍攝中，染了一頭金發的Lin Song坐在導演椅上監控著現場拍攝情況，她已連續好幾天只有幾個小時睡眠，她坦言「自己快死了」。

攝影棚裡的酒吧、監獄和醫院場景是當天要拍攝的部分，劇組成員顯然都訓練有素，打光、走位、換裝等有條不紊進行著。Lin Song隨時要和旁邊的場記和攝影指導溝通，解決各種突發狀況。她在美國電影專業畢業後入行六年，執導過敘事短片、音樂錄影帶和實驗藝術電影，如今她帶領自己的Subliminal Media電影團隊進駐短劇拍攝。

她表示，她的團隊都是她拍電影的團隊，有25個人；相比那些只有幾個人的短劇製作團隊，這陣容可謂是短劇市場豪華配置。雖然是第一次拍攝短劇，但不管拍什麼，她都不想拍爛片。好萊塢團隊下場肯定要有其意義，他們想嘗試不同賽道。全長69集，每集一兩分鐘，時長相當一部電影，但是比電影難拍，因為電影是一個長時間的線性敘事，但是短劇一分鐘就要有一個小高潮或小事件發生，不斷刺激觀眾感官。

短劇裡的豪華靠「借光」，豪門是短劇必備要素，而奢華部分主要通過場景和服裝來體現。因為短劇是豎屏，場景變化不多，主要通過服裝來體現奢華，比如晚禮服、誇張的珠寶和名牌包等元素來體現，但因為置裝費預算很少，一些服裝是用租借的方式，或使用款式看起來誇張奢華但其實很便宜的珠寶，很多是網上幾十元買的，但如果懂得「借光」，調整好燈光，珠寶就會顯得很奢華。

短劇只有兩三個角色？Lin表示，很多短劇偏向短平快，通常演員只有兩三個，平台方也只喜歡主角在鏡頭出現，像這次她有為配角和小角色安排一些戲份，都被平台方刪掉。但為了讓背景更好看，她這部短劇還是出動20個到30個群眾演員，且對光線運鏡和演員表現更為講究，光場景就有16個，這本身又花錢又花時間，是現在市面短劇裡的大製作。但最終的話語權在於數據，直接決定他們這麼做是否有意義。

中國短劇出海美國，本土化有難度。Lin Song表示，劇本是平台給的，這些劇本多來自中國火爆的短劇或IP小說，編劇也是中國作者，其內容和文化背景都是中式的，在美國拍無非就是將其置換為英語和本地演員。部分短劇內容被市場證明是成功的，其內核還是中國思維，會產生文化和審美衝突。有些場景拍完喊停之後，大家都覺得很離譜，如男主因為被女主奪走股份變得惱羞成怒，開始砸桌子，接著突然很開心地說，「我還有一個辦法，就是把她殺了」，這種很無厘頭跳躍的情節在短劇裡很常見，但在電影裡就不會這麼直白呈現。她作為導演和團隊唯一會講中文的人，不僅擔當橋梁作用，還要盡量讓劇情更合理和更容易被本土觀眾接受。

Lin Song在美國電影專業畢業後入行六年，她執導過敘事短片、音樂錄影帶和實驗...
Lin Song在美國電影專業畢業後入行六年，她執導過敘事短片、音樂錄影帶和實驗藝術電影。（Subliminal Media提供）
短劇會通過晚禮服和妝造形成豪華變身效果。（Subliminal Media提供）
短劇會通過晚禮服和妝造形成豪華變身效果。（Subliminal Media提供）
在布班克（Burbank）的一間攝影棚，一部豎屏短劇在拍攝醫院場景。（記者張宏／...
在布班克（Burbank）的一間攝影棚，一部豎屏短劇在拍攝醫院場景。（記者張宏／攝影）

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