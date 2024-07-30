鑽石吧年預算 公安最大支出

鑽石吧市議會近日通過2025新財政年度預算案，兩個最主要的板塊為3290萬元的營運預算，以及1390萬元的城市改善計畫預算。(鑽石吧市府)

鑽石吧 市議會近日通過2025新財政年度預算 案，兩個最主要的板塊為3290萬元的營運預算，以及1390萬元的城市改善計畫預算。單項預算則以公共安全最多。

鑽石吧市長劉栩林解釋，營運預算將提供鑽石吧市府新年度各種服務的日常營運資金，城市改善計畫則涵蓋城市設施、公園和道路維護以及改善工作相關的大量費用。他表示，公共安全仍是鑽石吧新財年最大的單一支出，總計約940萬元，占營運預算28%以上。第二大營運支出是公共工程，總計680萬元，將用於城市擁有的建築物、設施和公園以及城市道路、公共通行權和景觀區域、雨水渠和所有交通系統的維護。

新財年的城市改善計畫七個項目將包括Golden Springs Drive和60號高速公路之間的鑽石吧大道綜合改造，包括改善該地區零售、酒店、市政和住宅的外觀、人行道、增加自行車道，以及附近環境的綠化和美化，為行人和車輛創造更安全、更舒適的體驗。預計總耗資930萬元。

鑽石吧2024/25財政年度預算案還包括：房產稅收入預計將增加4.1%，達到670萬元；車輛牌照費（VLF）預計將增加4.0%，總數為780萬元； 銷售稅將成長7.1%，可收660萬元； 汽油稅收入將增加22.5%，達到150萬元。