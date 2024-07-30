巴士度4.9級地震 聖谷東區震感强烈

巴士多（Barstow）29日午後1時左右發生4.9級地震，聖蓋博谷東區震感强烈。（國家地震中心）

以奧特萊（Outlet）和賭場知名的巴士度（Barstow）29日午後1時左右發生4.9級地震 ，聖蓋博 谷東區震感強烈。

巴沙迪那國家地震中心最先發布震級為5.1級，稍後調整為4.9級，震源離地面5.6哩，具體位置在北緯34.938度，西經116.791度，離巴士度鎮中心13哩。目前暫時沒有傳出傷亡報告。

著名地震學家露西瓊斯（Dr. Lucy Jones）在 X平台 上發表了評論，表示這次地震發生在穿過莫哈維沙漠（Mojave）的加利科（Calico fault）斷層附近。

瓊斯說，我們在莫哈維沙漠已經多次看到這種規模的地震。她發帖補充說，由於星期一的地震距離聖安德列斯斷層（San Andreas fault）超過 50 公里，這不會改變聖安德烈亞斯斷層發生地震的機率。

瓊斯地震發生時聖蓋博谷東區不少民眾感覺強烈。離震中81哩的格蘭杜拉市（Glendora），不少華人 第一時間在社區平臺上表示自己感到地震。一位華人表示，她聽到房子發出「撕」的一聲，同時看到水壺中的水在晃動，不過她表示，震動時間很短，感覺只有一秒鐘。一些居住在布班克（Burban）的民眾也表示有震感。