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中美建交45周年論壇 惠提爾市登場

記者啟鉻／惠提爾市報導
主辦者之一美國飛虎隊研究院院長陳燦培（中）介紹飛虎隊老兵及家屬、後人。（記者啟鉻／攝影）
主辦者之一美國飛虎隊研究院院長陳燦培（中）介紹飛虎隊老兵及家屬、後人。（記者啟鉻／攝影）

美國飛虎隊研究院等多家單位聯合主辦的「中美建交45周年論壇暨晚宴」，28日在前美國總統尼克森家鄉惠提爾市（Whittier）舉行。

受邀發表主題演講的嘉賓包括前美國總統卡特代表Nick Zeller、中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春、聯邦眾議員趙美心，飛虎將軍陳納德的外孫女暨 陳納德航空軍事博物館主任嘉蘭惠（Nell Calloway）。其他參與者還有飛虎隊老兵、年近百歲的Mel McMullen及家人、志願團飛虎隊後人及相關團體、惠提爾市市長Joe Vinatieri以及部分華人社團代表、社區人士等150多人。

Nick Zeller表示，中美兩國在文化上有相似之處，這些相似之處凸顯了慶祝中美建交及和平的重要性。他引用中國古籍「論語」，表達簡單而具人性意味的內容能夠穿越時空和文化。他強調，2019年中美關係觸及低谷，而卡特總統警告說，中美合作十分必要。

郭少春回顧飛虎將軍陳納德當年率領的飛虎隊與中國人民並肩抗日的事跡，而前總統尼克森則打開了兩地關係正常化的大門，並一直致力美中關係友好。他強調，中美關係是世界上最重要的兩國關係，互相合作、減少對抗才是正確選擇。2023年，中美元首在舊金山會晤，開闢面向未來的「舊金山願景」。

趙美心強調，美中關係正常化對世界及亞太地區穩定及經濟發展都非常重要。她所在的南加州聖蓋博谷選區，多數商家和工人有賴於旅遊業繁榮，但近年中國遊客明顯下降，直接影響了本地經濟。此外，趙美心還表達對飛虎隊英勇無畏精神的深深敬意。

嘉蘭惠說，當大家紀念飛虎隊，紀念中美建交45周年之際，也要慶祝將大家聯繫在一起的個人關係，從留學生到創業家，從文化交流到科技合作，正是這些人與人的聯繫構成了雙邊關係的基礎，也體現了陳納德將軍一生倡導的合作、理解和互利精神。

本次活動主辦者包括：美國飛虎隊研究院、陳納德基金會、美國志願團飛虎隊協會、陳納德航空暨軍事博物館、美國飛虎隊維修中隊協會、美國飛虎隊友好協會、南加州華人華僑聯合總會、台山聯誼會。

主講嘉賓，右起：總領事郭少春、前總統卡特代表Nick Zeller、趙美心、嘉蘭...
主講嘉賓，右起：總領事郭少春、前總統卡特代表Nick Zeller、趙美心、嘉蘭惠。（記者啟鉻／攝影）
圖為活動現場。（記者啟鉻／攝影）
圖為活動現場。（記者啟鉻／攝影）

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