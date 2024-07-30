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中美關係圖片展 重溫歷史時刻

記者啟鉻／惠提爾市報導
部分活動參與者觀看中美關係圖片展。（記者啟鉻／攝影）
部分活動參與者觀看中美關係圖片展。（記者啟鉻／攝影）

由美國飛虎隊研究院等多家單位聯合主辦的中美建交45周年論壇暨晚宴28日在惠提爾市舉行。正式活動開始前，設有一個小型中美關係圖片展。惠提爾市市長維納提瑞（Joe Vinatieri）在觀看展覽時表示，前總統尼克森成長於惠提爾市，他開啟了美中關係正常化。飛虎隊在二戰中抗日援華，對於中美兩國來說都是歷史上的重要事件。

中美關係圖片展的展品包括當年飛虎隊的各種紀念品、歷史圖片、美國空軍志願隊標誌、紀念雕像、各個歷史時期紀念飛虎隊的報刊雜誌文章，還有中美建交時前總統尼克森與中國領導人毛澤東、周恩來會晤圖片，以及後來前總統福特訪華與鄧小平會見就餐照片。這些歷史圖片和飛虎隊紀念物品，令很多活動參與者駐足，重溫那段中美關係正常化的歷史時刻，以及後來多位美國總統為維持正常化的中美關係陸續訪華。而如今中美關係正處於歷史上的關鍵時刻。

維納提瑞表示，惠提爾市是前總統尼克森的家鄉，他童年時就隨家人搬到這座城市，在這裡成長並完成了高中學業，曾在惠提爾學院（Whittier College）就讀，惠提爾市在尼克森總統的人生中具有重要意義。尼克森總統在任期間打開了美中關係正常化的大門，對兩國都很重要。而飛虎隊在二戰中援華抗日，在美中歷史上也非常重要。

維納提瑞說，惠提爾市與中國江蘇省常熟市於1995年結為友好城市，這座城市在上海市附近。惠提爾市致力維持兩個友好城市關係，但自從疫情大流行後，這種關係並沒有任何新進展。所以今天舉行的紀念中美建交45周年活動十分重要，不僅對惠提爾市，對於美國和中國也非常重要。

談及中美關係未來走向，市長維納提瑞歎了一口氣。他表示，這個問題已被政治化，不再是人與人之間的單純關係，更不是兩座城市之間的關係，而是國際關係，誰又能預測到底會如何發展呢？或許11月初美國大選後新總統上台後，會有一個結果。

惠提爾市市長維納提瑞。（記者啟鉻／攝影）
惠提爾市市長維納提瑞。（記者啟鉻／攝影）

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