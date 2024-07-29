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洛杉磯市中心遊民巷 列奧運前待整治難題

洛杉磯訊
Homeless Healthcare Los Angeles外隨處可見癮君子在外抽用毒品。這一現象引發了當地居民和商家的強烈不滿。（取自FOX 11電視台畫面）
Homeless Healthcare Los Angeles外隨處可見癮君子在外抽用毒品。這一現象引發了當地居民和商家的強烈不滿。（取自FOX 11電視台畫面）

洛杉磯市中心遊民巷（Skid Row）的毒品泛濫，部分原因是當地非營利組織Homeless Healthcare Los Angeles實施的減害計畫（Harm Reduction Program）免費發放吸毒用具引爭議。儘管該中心預防疾病傳播，批評者認為此舉變相助長毒品交易。一些民眾也形容這裡宛如「政府經營的街頭吸毒屋」，使該地區成為洛杉磯最危險的毒品交易中心之一。

洛杉磯市中心工業區商業改善協會執行董事洛佩斯（Estela Lopez）指出，該機構門外每天都有吸毒者排隊領取用具，並在附近人行道上使用毒品。她提供的視頻顯示毒販在機構門外交易。洛佩斯表示，一年前已向市政府和縣政府反映情況，但未見行動。直到今年7月2日，她再次向官員展示影片證據。

根據影片顯示，非營利組織人員在進入大樓前曾與毒販發生衝突。洛佩斯認為，這段影片展示遊民巷目前最嚴重的毒品問題，凸顯該地區已成為洛杉磯毒品和吸毒過量的中心。她也代表商界和在此地生活的人們呼籲，希望能獲得與其他社區同等程度的安全保障和關注。

洛杉磯市府律師索托(Hydee Feldstein Soto)回應稱，影片中所見的行為絕對不能接受。她承認在處理這個問題時，公共衛生政策和法律執行之間確實存在矛盾。索托解釋說，雖然縣政府希望擴大該地點的服務範圍，但檢察長辦公室仍會起訴非法行為。

但洛杉磯縣公共衛生局發表聲明為減害計畫辯護。聲明指出，洛縣正面臨嚴重的毒品過量危機，減害計畫是挽救生命的必要手段。數據顯示，全縣的減害計畫每月挽救逾700人免於毒品過量死亡。聲明還引用聯邦疾病管制與預防中心（CDC）的研究，指出減害服務能節省成本，不會增加非法藥物使用，並會減少傳染病。參與無菌注射器計畫的人參加藥物濫用治療的可能性是未參與者的五倍。

公共衛生局強調，社區的用藥過量預防工作，包括減少危害，對於拯救生命和保護公眾健康和安全至關重要。減少危害服務旨在減少藥物使用相關的負面後果，並在減少病毒性肝炎、愛滋病等感染傳播方面發揮重要作用。

對於遊民巷附近的許多遊民來說，缺乏安全的室內空間是普遍問題。有效提供減少危害服務能吸引那些並不總是主動尋求健康或社會幫助的人們。服務提供者將地點設在高風險活動地點，敦促吸毒者與護理建立聯繫並防止藥物過量。

然而，洛佩斯認為這種做法等同縱容吸毒和毒品交易。她強調，這是縣政府資助的項目，明顯在公共人行道上助長吸毒和毒品交易。儘管爭議持續，洛杉磯Homeless Healthcare仍計畫在同一地區增設兩個服務點，這一決定也加劇當地居民和企業主的擔憂。

毒品 洛杉磯 遊民

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