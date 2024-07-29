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64歲男承認在Roblox冒充13歲男孩 誘女孩發露骨照片

編譯陳盈霖／綜合報導
Roblox有龐大用戶群，不少不法者濫用平台傷害兒童引發關注。（美聯社）
Roblox有龐大用戶群，不少不法者濫用平台傷害兒童引發關注。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，擁有龐大用戶群的線上遊戲平台Roblox，傳出隱藏不法者濫用該平台，要求兒童提供不雅　照片，最小的受害人只有五歲。該平台已受到相關單位審核，並提醒父母注意。

Roblox以其龐大的用戶群，及對不法者濫用該平台傷害兒童事件層出不窮受到密切關注。本周稍早，彭博社（Bloomberg）曾深入報導這家遊戲平台與相關議題。

根據聯邦司法部（US Department of Justice），河濱縣（Riverside）64歲男子派丘奇（John Mathew Piecuch）日前承認在網路上冒充13歲男孩，且說服一名年輕女子向他發送自己和一名年幼親戚的露骨色情照片。他承認製作兒童色情製品罪名。

根據認罪協商，派丘奇在線上遊戲平臺Roblox上結識一名馬里蘭州（Maryland）女孩。他告訴女孩自己是13歲男孩，兩人開始在網路遊戲之外相互發送簡訊。根據法庭文件，派丘奇贏得女孩信任，最終說服她向他發送自己的露骨色情照片。

根據聯邦司法部，受害者向他發送照片後，派丘奇還進一步說服女孩替其五歲親戚拍攝露骨色情照片。受害者母親最終在女兒的手機上發現這些簡訊，聯繫司法部門。

相關單位隨即找上派丘奇，自2021年8月起他被聯邦拘留至今，預計10月25日判刑，可能面臨15年至30年監禁。美國檢察官埃斯特（Martin Estrade）預計派丘奇將判重刑。他補充「父母需保持警惕，密切注意孩子在網路上做什麼及與誰交談。」

司法部 馬里蘭州

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