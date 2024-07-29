羅斯密高中20教職員長期性侵案 再添1學生提告

羅斯密高中。（ABC 7）

洛杉磯縣聖蓋博谷地區的羅斯密高中（Rosemead High School）5月爆出20名教職員長期性騷、性侵學生的事件。KTLA電視台再度指出，又有一名學生提告，但學區 僅回應以「不能對進行中的訴訟評論」。

羅斯密高中屬於艾爾蒙地 聯合高中學區（El Monte Union High School District），校友、Business Insider記者Matt Drange經過長年瞭解，在2023年10月首度揭開黑幕，指該校的教職員性侵學生長達40多年，並稱該校為「掠奪者的遊樂場」。

Matt Drange指出，他已經證實十多起不當性騷擾 ，20名涉案者不但以淫穢字眼描述學生身體，還有性侵的違法行為。該校誘騙行為非常猖獗，某些案例中超過一人騷擾同一名學生，另有兩名老師同時與不只一名學生保持性關係。

律師Michael Carrillo告訴KTLA，羅斯密高中的性侵犯從1990年代晚期、2000年代初期，就開始持續加害學生，他們掌握的案件顯示，性侵行為一直持續到2000年代中期，「我們不禁要問，羅斯密高中有改變嗎？學區有做些什麼嗎？會不會現在還有學生受害？」