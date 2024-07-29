巴沙迪那百年圖書館債券提案 市議會擬進行公投

巴沙迪那市計畫通過債券提案，修復有地震風險，近百年歷史的巴沙迪納中央圖書館。（巴沙迪那市官網）

巴沙迪那星報報導，巴沙迪那市議會擬舉行特別會議，確認擬議的1億9500萬元，用於改造近百年歷史的中央圖書館債券 提案與重要的憲章修正案是否列入11月選舉選票上。

市議會本月22日以六比二投票 支持債券提案，替提案可能出現在選票上奠下基礎，相關單位起草一份有關該債券決議，29日（周一）下午4時進行投票。若市議會批准，選民將於11月5日選舉上，投票決定是否用債券改造近百年歷史的中央圖書館。圖書館自2021年5月關閉，此前評估其結構存在重大地震風險。若提案通過，將用於進行地震修復、消防改造、屋頂翻新等。

要償還這筆債券，每年需花費1200萬元，相當於在30年內，該市業主每10萬元房產估值，平均繳納28.90元的稅。該市希望透過第五號提案（Proposition 5）降低通過門檻，這項加州提案也將出現於年底大選選票上，將使地方管轄區更容易替經濟適用房和公共基礎設施發行債券，將所需投票通過門檻，從三分之二減少至55%。若通過，將適用於上述圖書館債券，否則該債券仍需三分之二選民批准。

擬議的章程修正案，包括市議員和市長連任期不超過三屆。三個任期屆滿後，需有至少四年的中段期，之後不得再連任超過兩個任期，如此一來，一位民選官員在同一席位上的任期不得超過五屆。

建議捐款限額上限，市議會候選人接受的捐款上限為每人和每個實體1000元，市長候選人限額為2500元。若上述研擬內容獲得選民批准，將於2025年元旦開始適用。

其他建議的修正案包括：要求市議會在剩餘任期不足兩年的市議員席位空缺時進行任命程序。若剩餘任期為兩年或以上，則舉行特別選舉。民眾可上https://bit.ly/3Sqic6O。

另外，2022年11月選民批准的H提案（Measure H），巴沙迪那公平與公正住房憲章修正案（Pasadena Fair & Equitable Housing Charter Amendment）擬議修訂章程則已確認11月交付公投。擬議的內容包括澄清該提案法律語言，解決監管模糊性，與其他市府部門作法保持一致等。

新版H提案措辭與艾利斯法案（Ellis Act）一致，包括要求房東計畫將出租單位從租賃市場永久移除時，至少提前120天通知租戶。制定支付搬遷援助金替代時間表，對出租給政府補貼租戶的單位，實施部分租金管制豁免等。