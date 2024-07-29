巴沙迪那百年圖書館債券提案 市議會擬進行公投
巴沙迪那星報報導，巴沙迪那市議會擬舉行特別會議，確認擬議的1億9500萬元，用於改造近百年歷史的中央圖書館債券提案與重要的憲章修正案是否列入11月選舉選票上。
市議會本月22日以六比二投票支持債券提案，替提案可能出現在選票上奠下基礎，相關單位起草一份有關該債券決議，29日（周一）下午4時進行投票。若市議會批准，選民將於11月5日選舉上，投票決定是否用債券改造近百年歷史的中央圖書館。圖書館自2021年5月關閉，此前評估其結構存在重大地震風險。若提案通過，將用於進行地震修復、消防改造、屋頂翻新等。
要償還這筆債券，每年需花費1200萬元，相當於在30年內，該市業主每10萬元房產估值，平均繳納28.90元的稅。該市希望透過第五號提案（Proposition 5）降低通過門檻，這項加州提案也將出現於年底大選選票上，將使地方管轄區更容易替經濟適用房和公共基礎設施發行債券，將所需投票通過門檻，從三分之二減少至55%。若通過，將適用於上述圖書館債券，否則該債券仍需三分之二選民批准。
擬議的章程修正案，包括市議員和市長連任期不超過三屆。三個任期屆滿後，需有至少四年的中段期，之後不得再連任超過兩個任期，如此一來，一位民選官員在同一席位上的任期不得超過五屆。
建議捐款限額上限，市議會候選人接受的捐款上限為每人和每個實體1000元，市長候選人限額為2500元。若上述研擬內容獲得選民批准，將於2025年元旦開始適用。
其他建議的修正案包括：要求市議會在剩餘任期不足兩年的市議員席位空缺時進行任命程序。若剩餘任期為兩年或以上，則舉行特別選舉。民眾可上https://bit.ly/3Sqic6O。
另外，2022年11月選民批准的H提案（Measure H），巴沙迪那公平與公正住房憲章修正案（Pasadena Fair & Equitable Housing Charter Amendment）擬議修訂章程則已確認11月交付公投。擬議的內容包括澄清該提案法律語言，解決監管模糊性，與其他市府部門作法保持一致等。
新版H提案措辭與艾利斯法案（Ellis Act）一致，包括要求房東計畫將出租單位從租賃市場永久移除時，至少提前120天通知租戶。制定支付搬遷援助金替代時間表，對出租給政府補貼租戶的單位，實施部分租金管制豁免等。
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