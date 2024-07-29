唱好L.A.新聲大賽 國語粵語展歌喉
第一屆唱好L.A.新聲大賽總決賽日前在羅斯密（Rosemead）的888海珍酒樓舉辦，現場覆蓋不同年齡層的選手同場競技，選曲不僅有國語也有粵語歌，展示出南加華人的歌唱水平，且有獎金可拿。
主辦方陳冠翰也是歌手出身，他表示，這次比賽和其他比賽最大不同是樂隊伴奏，而不是卡拉OK伴唱帶，這對選手音準和歌唱水平要求更高，其次是表演中不能看歌詞。比賽最初有60人報名參加，經過初賽，最後有20多名選手進入決賽。選手年齡從20歲到83歲不等，覆蓋不同職業，水準超過預期。冠軍到第五名都有獎金和獎狀，最高獎金是1000元。
羅斯密市議員勞朱嘉儀（Polly Low）、香港歌星仇雲峰、歌手David Lee和施俊達擔任評審。勞朱嘉儀本身是粵曲愛好者，也曾參與多次演出，她表示，這次選手表現很不錯，很多人很有才華，假以時日會成為不錯的歌手
經過激烈角逐，冠軍由ZORA曾晶獲得，亞軍是TIFFANY NIE聶芷惠，季軍是CHRISTINE CHENG。最佳台風獎是JEFFERY鄭志立，最佳服裝獎是ANGIE YANG，最受觀眾歡迎獎是TIFFANY PHUNG。
上一則
聖峪協會8月5日舉辦青少年領導夏令營
下一則
FB留言