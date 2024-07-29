盧秀燕訪美招商 南加民代、僑界設宴歡迎

盧秀燕指出，台中已經成為全球科技重鎮，歡迎全球投資者來臺中共創商機。（記者張庭瑜/攝影）

台中市長盧秀燕 率團訪美招商，27日在洛杉磯舉行記者會暨午宴，吸引近500名僑界領袖參與。盧秀燕表示，台中已成為全球科技重鎮，在光學、精密機械和半導體等產業表現優異，同時商業發展蓬勃，邀請海外僑胞和投資 者前來台中投資。

盧秀燕表示，此次出訪有四大目的：招商引資、拜訪姐妹市和友好城市、感謝僑界支持，以及為在美國發展的台中企業打氣。她指出，台中近年經濟發展迅速，希望能吸引更多投資，讓台中更上一層樓。

在產業發展方面，盧秀燕介紹台中的優勢產業。她提到，台中的光學產業如大立光，在手機和3C產品的鏡頭市場佔有重要地位。精密機械產業也非常強大，生產許多高科技產品零組件。半導體產業方面，美光在台中有四個園區；台積電也擁有多個廠區，並計畫進一步擴大投資。

商業發展亮點包括：全球知名零售巨頭Costco在台中的南屯店是全球業績最佳的店鋪之一；多家知名百貨公司如新光三越、遠東百貨在台中的分店也都是盈利表現最優秀的；日本三井集團更在疫情期間堅持在台中開設Outlet和Lalaport購物中心。

盧秀燕強調台中的投資環境優勢，包括地理位置優越、人才充沛、行政效率高等。她特別提到，台中市政府採取單一窗口服務模式，由經濟發展局統籌協調，為投資者提供便利服務。此外，市府還降低了地價稅，減輕企業負擔。

在國際化程度方面，盧秀燕表示，台中市積極推動英語教育，目前聘請200多位外籍教師，居六都之首，確保學生能接受高質量的英語教育。

根據經濟部數據，台中市在投資台灣三大方案中已吸引300多家企業落地投資，其中絕大部分是外資或從外部回流的台商。盧秀燕承諾，市政府將全力協助和支持投資者，為他們提供最優質的服務。