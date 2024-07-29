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幸福何處尋 佛教、京劇、電視名人對談

記者楊青/聖蓋博報導
京劇名伶王海波（左至右）、法鼓山方丈果暉法師、電視名製作人張光斗分享《幸福何處尋》。（記者楊青/攝影）
京劇名伶王海波（左至右）、法鼓山方丈果暉法師、電視名製作人張光斗分享《幸福何處尋》。（記者楊青/攝影）

法鼓山《幸福何處尋》名人對談28日在聖蓋博希爾頓盛大登場，法鼓山方丈果暉法師、京劇名伶王海波、電視名製作人張光斗分享人生無處不在的幸福，嚴肅與詼諧交集，說法與演唱碰撞；老生常談的話題，因佛教與京劇聯袂詮釋而高潮迭起，150分鐘的講座全場幸福感滿滿。

果暉法師：幸福無需刻意追求

果暉法師表示，一場疫情讓「幸福」重新成為全世界的話題。幸福無需刻意追求，活得健康、快樂、平安，就是幸福。

王海波表示，幸福無所不在，比如喜歡聼她唱歌的人能夠聽到她唱就是幸福；能夠不為春天的花粉、夏天的火災和冬天的嚴寒所困所煩也是幸福；坐在窗前看下雪，閑來無事把腳捏也是幸福。生活中的許多點滴，隨時都能給我們帶來快樂。

張光斗分享，他1993年從日本回到台灣，曾有一段相當鬱悶的日子。當時正值台灣選舉，各種不同的聲音不斷衝擊他的思想，當年台灣的淳樸已變成物質上的攀比，人們漸漸失去感恩的心。也就是那個時候，他開始思考如何讓人們在人生各種轉彎時有路可去、受挫時有人提拉一把、黑暗時看到光明，這就是1994年7月29日《點燈》的種子。到今天，這一電視節目已走過整整30年。聽眾無數。

果暉法師分享，他從小是個讓父母操心的孩子，母親對他逃學出家非常失望。但他最後卻成為給父母帶來人生希望的孩子，父母後來都皈依佛教，全家成為虔誠的佛教徒。

王海波：遲到的幸福改變命運

王海波則不同，從小在台灣眷村長大，她在全家六個孩子中排行老四。她笑言，自己從小穿哥哥姐姐的破衣服，但俗話說，「小穿富貴衣，大必成氣候」。父親軍職不低，但因為幾個孩子讀大學，王海波13歲時被父親「逼」進海光京劇學校。個頭大，沒有嬌柔小嗓，與青衣花旦和小生都無緣，在學最後三年後她選擇唱老生，學會了放下。沒想到五年後老師看上她唱花臉的氣場，迅速占據京劇表演舞台C位，從此與觀眾結下一生情緣。直到今天台灣再也沒出現另外一位女花臉。

她表示，自己今年68歲，現在回想起來，非常慶幸當時老師給她機會時她沒有放棄，遲到的幸福徹底改變了自己的命運。34歲時她改行做廣播，用自己願意和感到幸福的方式，繼續和民眾交流。

果暉法師分享，其實人生的幸福無所不在，在農村騎牛騎馬是一種幸福，喝一聽黑松沙士也是幸福，小鳥飛到手上和頭上，同樣是幸福。

王海波表示，她從來沒有不幸福的感覺，因為樂觀，很多看似不幸福的事情，換個角度看，就是幸福。比如很多人說上有老下有小，好辛苦，但在她看來，上有老下有小就是一種幸福，他的父親生前非常喜歡聽京劇四郎探母，後來她才瞭解到，父親那一輩很多人都背井離鄉，無法為他們的父母養老送終。她在父親臨終前，在床頭為父親唱了20多段京劇，父親在女兒的歌聲中長眠，雖萬分不捨，但也是人生最幸福的時刻。她對父母沒有留下遺憾。

她認為，有雙卡的人生是幸福的，一張是健康卡，一張是敬老卡。

王海波說，現在雖然父親不再能聽自己唱戲，但很多長輩喜歡聽她的戲，彼此都感覺幸福。而她自60歲以後，能夠從每樣事情中都感受幸福，一頓飯，一次朋友的相聚，向當天那樣和大家共度盛夏午後時光，都是幸福。

張光斗：辛苦的對面就是幸福

張光斗回憶當年與聖嚴法師的種種交流和點燈電視節目創辦經歷，「被罵很多，後來很多人說被師傅罵是消除孽障」，很多事情一體兩面，幸福也是一樣，辛苦的對面，就是幸福和喜樂。

加州將近300位佛教信眾和民眾前往旁聽。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長葉立傑、華裔民選官員丁言愉、羅霈霆、梁僑漢，世界日報社長于趾琴等在前排就坐。

南加州將近300位佛教信眾和民眾28日前往聖蓋博希爾頓參加法鼓山名人對談活動，旁...
南加州將近300位佛教信眾和民眾28日前往聖蓋博希爾頓參加法鼓山名人對談活動，旁聽《幸福何處尋》。經文處組長葉立傑、華裔民選官員丁言愉、羅霈霆、梁僑漢，世界日報社長于趾琴等在前排就坐。（記者楊青/攝影）

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