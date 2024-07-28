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蒙市集會 籲讓趙安發聲

記者朱敏梓、劉子為、金維多╱蒙特利公園市報導
蒙市多位志願者集會，呼籲讓趙安「為自己發聲」。（記者朱敏梓╱攝影）
蒙市多位志願者集會，呼籲讓趙安「為自己發聲」。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙特利公園市失蹤女孩趙安（Alison Chao）歷經一周後被安全找到，但事件卻又大逆轉。7月26日，蒙特利公園市警察局發布聲明，以綁架兒童、共謀和假報警等罪名，當天上午逮捕了女孩趙安的父親Jeffery Chao；儘管如此，26日下午原本由Jeffrey Chao姐弟組織的「為趙安發聲」的集會仍照常進行。

26日下午5時，幾十名志願者聚集在蒙市的市政廳前，高舉「為了趙安的正義」、「尊重她的聲音」等標語，趙安的姑姑、Jeffrey Chao的律師所調查員也出現在集會現場。該調查員表示，關於趙先生（Jeffery Chao）被捕事件，將於29日（周一）於阿罕布拉市高等法院(Alhambra Superior Court)出庭應訊。趙先生的代理律師Romero隨後也發表聲明，稱「阿罕布拉高等法院地方檢察官辦公室尚未提出任何正式指控。趙先生將於周一接受傳訊，他堅信自己是清白的，並堅稱自己對女兒Alison堅定不移的愛。」

趙安的姑姑並未評論Alison父親的逮捕，而是強調Alison應該得到為自己發聲的機會。她透露，也是因為朋友看到了消息，才知道她的弟弟被逮捕了，非常震驚。

蒙特利公園市 阿罕布拉

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