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律師：父母應在庭上爭取孩子最大利益

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
蒙市失蹤少女趙安的父親Jeffrey Chao因涉嫌三項罪名被捕。（截自abc7電視台）
蒙市失蹤少女趙安的父親Jeffrey Chao因涉嫌三項罪名被捕。（截自abc7電視台）

蒙特利公園市少女趙安（Alison Chao）失蹤案近日成為社會關注熱點，26日上午案件出現大轉折，趙安的父親Jeffrey Chao因涉嫌綁架和共謀等三項罪名被捕。律師蔡玟慧指出，父母應在法庭上爭取孩子的最大利益。

蔡玟慧表示，趙安的父母處於離婚狀態，法庭命令趙安必須在特定時間返回母親身邊。但Jeffrey Chao未能按時將女兒送回，可能導致這些指控。若父親違反法庭命令，未能按時交還孩子，可能被視為侵犯另一方家長權利，在法律上可能構成綁架或誘拐。

蔡玟慧指出，根據目前掌握的信息，案件可能涉及加州刑法中的第287條「abduction」。但她也強調，未看到起訴書，很難確定檢方的具體指控。至於「共謀」和「假報警」的指控，蔡玟慧表示，這些增加了案件的複雜性。她推測，假報警可能與案件初期報告女孩失蹤有關；「共謀」則需要更多資訊來判斷具體情況。根據媒體視頻片段顯示，趙安似乎自願留下，不願回到母親身邊。但她解釋，即使趙安表現出強烈意願不回去，作為未成年人，她在法律上無權自行決定居住地。未成年人的意願應由父母一方或其代表律師向法庭表達，以讓法庭考量，並做出對未成年最有利的決定。

關於案件可能的後果，蔡玟慧警告說，可能會導致父母中的一人被定罪，這是非常不幸的情況。然而，在沒有完整證據或證據被證明之前，無法確定最終判決。蔡玟慧呼籲所有涉及類似情況的父母要格外謹慎，遵守法律，避免觸犯法律的行為。她強調，這種案件對孩子和父母都是非常折磨的。父母應該在法庭上為自己認為的符合孩子的最大利益而奮鬥，而不是採取可能違法的行動。

蒙特利公園市 加州

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