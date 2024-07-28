家有毛小孩 飼養執照、疫苗注射證明備查

洛杉磯縣動物照顧與管理部門及聖谷多所寵物管理站，近期開始深入社區檢查居民狗貓飼養執照和狂犬疫苗施打情況，寵物飼主可做好準備，以免被罰。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣動物管理局（LA County Animal Care&Control ）及聖蓋博谷多所寵物 管理站，近期開始深入社區檢查居民狗貓飼養執照和狂犬疫苗 施打情況，寵物飼主要做好準備，以免被罰。

包括內陸谷人道協會（Inland Valley Humane Society）和鮑爾溫公園動物照顧中心（Baldwin Park Animal Care Center）等，本周開始前往轄區城市，檢查狗和貓是否已正確接種疫苗，並持有飼養許可證。

加州和洛杉磯縣要求，所有4個月或以上的狗和貓，都必須獲得許可證並接種狂犬病疫苗。洛縣 各個城市的貓狗許可證更新費用各不相同，一般在20至30元之間，比如在鑽石吧和核桃市，如果狗已絕育，執照費為30元；如果未絕育，執照費為100元；貓如果已絕育，執照費為5元；如果未絕育，費用為10元。 60歲及以上的寵物主人可獲得狗許可證折扣優惠。格蘭杜拉每隻狗的執照費則為20元。

加州規定，狗和貓的執照每兩年更新一次，或在狂犬病疫苗失效前完成更新。面對工作人員檢查時，飼主應出示狗或貓的狂犬疫苗注射證書；洛縣則規定，飼主須每年為狗和貓更新執照，如果飼主被查出飼養狗和貓沒有註冊登記，則可能面臨每隻寵物20元的罰款。

工作人員表示，洛縣允許每個住家單位最多飼養3隻4個月以上大的狗狗，醫用看護犬另計。狂犬疫苗注射證書主要是證明飼主飼養的狗或貓已注射疫苗，不會對人造成狂犬病傳播威脅，同時保護飼主及其家人感染狂犬病。沒有注射狂犬疫苗的狗和貓，不會得到飼養許可證書，一旦遇到緊急情況，動物管理部門工作人員不會照顧沒有執照的狗和貓。如果是替別人照管沒有執照的狗狗，也應在15天內辦妥執照。相比之下，各地對貓的管理稍為寬鬆，視情況不同。

此次社區檢查，動物管理部門的工作人員將使用私人車輛，但他們會向居民展示自己的身分證件，也會穿戴有動物管理部門標識的服裝和帽子。要了解寵物許可證更多資訊，可訪www.ivhsspca.org/licensing。