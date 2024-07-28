為愛傳承做公益 莫凱勝就任D4-L2獅子會總監

國會眾議員劉雲平（左四）祝賀莫凱勝（左三）就任加州D4-L2區獅子會總監。（主辦單位提供 ）

加州 D4-L2區獅子會新任總監莫凱勝（Kaiser Mo）首創的獅子會聯合換屆活動，近日在擁有百年歷史的聖蓋博 傳道大劇院舉辦。在充滿愛與傳承的氛圍下，交接儀式匯集了洛杉磯總監區的菁英、恩典、皇家、東區、玫瑰獅子會及三家青年獅子會，攜手走上紅毯，展現了獅子會大家庭的凝聚力與熱情。

加州D4-L2區獅子會總監換屆，趙宏博士（左起）、卸任總監Scarlett Ku、第二副總監Jany Huang、新任總監莫凱勝、洛縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）、第一副總監裴映棋、大會主席陳亞明於活動合影。（主辦單位提供）

國會眾議員 劉雲平、國會眾議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta的代表Kyle Miller，加州眾議員方樹強（Mike Fong）的代表，聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員鄭博仁、核桃市議員秦振國、洛縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman），以及近千名獅友與家人齊聚一堂，共同見證了獅子會總監交接儀式。

加州D4-L2區獅子會新任總監莫凱勝致詞。（主辦單位提供）

在上千人的見證下，前任總監Scarlett Ku向新總監莫凱勝遞交了象徵責任與傳承的鐘，這一刻標誌著新的開始。各位嘉賓紛紛致辭，表達了對獅子會未來發展的美好祝願。他們高度讚揚了獅子會在社區服務方面的貢獻，並鼓勵更多的人加入到公益事業中來。

在鼓聲中和一對舞獅的帶領下，獅友們高舉會旗走進劇院、登上舞台，在現場莊重的氣氛中，進行交接儀式。新任總監莫凱勝表示，獅子會做為一個國際性的公益組織，始終致力於服務社區，幫助有需要的人。今天的活動不僅僅是一個交接儀式，更是我們獅子會精神的傳承，67家獅子會將繼續在公益的道路上攜手同行，為更多需要幫助的人帶去溫暖與希望。