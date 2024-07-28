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內陸城市森林委員會夏日樹木抗旱手冊 教居民科學灌溉

記者子為／綜合報導
內陸城市森林委員會推出夏日樹木抗旱手冊，幫助居民應對乾旱挑。（IUFC）
內陸城市森林委員會推出夏日樹木抗旱手冊，幫助居民應對乾旱挑。（IUFC）

南加夏日炎熱乾燥，尤其在內陸地區，氣溫不斷創新高，植物抗旱是許多園藝者關心的問題。近日，內陸城市森林委員會（Inland Urban Forest Council，IUFC）特別推出夏日樹木抗旱手冊，帶來許多專業且實用的建議，幫助居民應對乾旱挑戰。

手冊指出，隨著氣候變遷，南加尤其是內陸地區正面臨日益嚴重的水資源短缺問題，明智地使用水資源成為居民的首要任務。在炎熱夏季，植被樹木的生存對於城市環境也至關重要，更需要居民學會科學灌溉。城市樹木擁有多種好處，包括遮蔭、節能、改善空氣品質、提升財產價值、提供野生動物棲息地等。此外，樹木還能通過控制雨水、減少侵蝕和緩解極端氣候來提高生活品質。根據美國農業部林務局（USDA Forest Service）的研究，內陸帝國的一棵樹平均可帶來3880元的效益。

和人類一樣，樹木也會有壓力，尤其在乾旱的天氣裡，其受到壓力的跡象包括葉子枯萎、捲曲、變灰或變黃、葉緣褐變、樹枝枯死、春季缺乏新的生長以及昆蟲侵擾等。當發現樹木出現這些跡象時，就應及時排查問題，避免樹木枯死。

為了科學養育樹木及優化用水，內陸城市森林委員會提出以下建議：在清晨澆水以減少蒸發；種植需水量較少的本地樹種或抗旱樹種；安裝具有統一組件和智能控制器的高效灌溉系統；在有積水、徑流或壓實的區域，安排2-3次短時間澆水，而不是一次長時間澆水；潤濕樹冠下方和上方的土壤，將水引離樹幹以預防疾病；每周至少給幼樹澆水兩次，以促進根部快速生長；每一至四周澆水一次，本地樹木需要較少的澆水次數；在樹冠下方和上方鋪上覆蓋物，避免與樹幹接觸；修理損壞和磨損的零件、堵塞和遺失的發射器以及洩漏；不頻繁的深層澆水可以促進根系的深層生長，增強抗旱性等等。

高效率的灌溉系統是維持樹木健康的關鍵。手冊指出，這些系統應在庭院或樹林中均勻地噴灑適量的水，同時要注意水分的分配，比如灌溉頭的選擇，如若不匹配會導致水分不勻。此外，因地制宜地種植植被、採用節水型園藝、保護本土植被等方式都能長遠的維護城市綠化，在節約水資源的前提下。透過遵循這些準則，南加居民們可以更好地管理水資源，同時確保城市樹木的健康和壽命。

南加 氣候變遷 農業部

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