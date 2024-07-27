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倉儲混搭住宅 建物新趨勢

編譯組╱綜合報導
西爾瑪區儲物與住宅混合建築的預想圖。（Jordan Architects）
西爾瑪區儲物與住宅混合建築的預想圖。（Jordan Architects）

地產新聞網「Urbanize LA」報導，總部設在洛杉磯縣麗浪多灘（Redondo Beach）的儲物公司「Trojan Storage」2021年向洛市申請在西爾瑪區（Sylmar）新建儲物空間與出租住宅共用的混合建築，近日終於拍板定案。

西爾瑪區的規畫是由橙縣聖克里門提（San Clemente）的「Jordan Architect」負責。事務所提供的預想圖可以看到，四層樓與三層樓的兩棟獨立建物，四層的464個儲物單位，樓地板面積為16萬3000平方呎，三層的建物則劃成25個居住單位，套房、一房與兩房都有。兩者樓地板面積合計為19萬3000平方呎，位於Maclay Street 與Bromont Avenue交會處。

這類的新型混合建築已然成為一股趨勢。除了Trojan Storage同時也在推動另一個位於太陽谷（Sun Valley）的住商混合建案，樓地板面積17萬平方呎的建築，將提供儲物空間與九排連棟屋。Mercedes-Benz也打算在恩西諾（Encino）蓋11層樓的混合建築，Costco則要在鮑爾溫山（Baldwin Hills）蓋商場加800間出租公寓。

Sylmar Neighborhood Council的會長Kurt Cabrera-Miller告訴南加新聞集團，他希望新建物使用混凝土而少用木料，萬一山火爆發時，新建物還能充當避火地點。Greater San Fernando Valley Chamber of Commerce的執行長Nancy Hoffman Vanyek則說，在儲物空間越來越受歡迎的趨勢下，新建物取代了22間單位的出租公寓，卻還提供了更多居住單位是件好事。

儲物出租空間在新冠疫情後越來越受歡迎。住房與儲物資料商Yardi Matrix的統計顯示，洛杉磯地區的10'x10'儲物空間月租為210元，現有94個儲物地點、8229個單位，樓地板面積達655萬7892平方呎。

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