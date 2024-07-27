聖迪瑪斯命案 涉殺妻華女落網

留在現場的凶刀。（OnScene.TV）

2024年7月18日在洛杉磯 縣聖迪瑪斯市（San Dimas）發生的武士刀殺人案，警方已經正式逮捕兇嫌、44歲的黃姓女子Weichien Huang。

警方表示，黃姓女子與死者費姓女子Chen Chen Fei是夫妻關係，兩人因為房子相關問題發生激烈的爭吵後，黃姓女子涉嫌用武士刀殺死費姓女子，並攻擊費姓女子的母親，並導致她也受傷，還好緊急送醫治療之後救回一命。

黃姓女子攻擊兩人後，拿著武士刀離開住所，並在警方趕到時放下武器投降。因為她們都只會講普通話（中文），因此全案在偵辦初期進展緩慢，警方直到25日才宣布逮捕黃姓女嫌。

本報記者早先前往現場採訪鄰居。據目擊現場情況的民眾表示，18日當天，住在South Huntington Avenue 300街區的三人下午3時發生明顯的爭執，黃姓女子最後大腿滿布血跡，拿著武士刀離開居所，然後被拍到在一台搬家公司U-Haul車輛旁放下武士刀，但在警方抵達後，她一度揚起武士刀，經過警方喝止後，才放下武器，並配合辦案。

由本報獲得的資訊顯示，三女所居住的房屋占地7000多平方呎，住宅面積1500多平方呎，有三室二衛浴間。地產仲介表示，這幢1977年完工的住宅，在當時算是不錯的房子，黃女與費女購入後，並沒有做過太多修整。