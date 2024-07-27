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急難救助會8╱4反家暴講座：用愛打造家庭

洛杉磯訊
洛杉磯僑界急難救助協會將舉辦免費講座，邀請專家探討如何用愛打造和諧家庭並防止家庭暴力。（主辦單位提供）
洛杉磯僑界急難救助協會將舉辦免費講座，邀請專家探討如何用愛打造和諧家庭並防止家庭暴力。（主辦單位提供）

愛是家庭的調味品，但如何「烹調」出和諧美滿的家庭生活？洛杉磯僑界急難救助協會將於8月4日舉辦「愛—讓家更美麗、攜手反暴力、性別平等」講座，邀請民眾與專家一同探討如何用愛來打造幸福家庭，並提升對家庭暴力的認識。

本次活動將揭開家庭暴力「隱形殺手」的面紗，並介紹本地資源，幫助保護個人及家庭安全。主辦方邀請了三位專家分享經驗，分別是華埠服務中心顧問Isabella Goeders、前艾爾蒙地市商務與社區聯絡員Sheila Crippen Thomas，以及家暴與虐待防護組織執行董事Jeffrey Lee。他們將探討如何用愛增進家庭和諧，抵抗家庭暴力，並提高民眾對相關議題的認識和本地資源的了解。

講座將於下午2時至4時在洛僑中心會議室舉行。活動免費入場，前100名到場嘉賓將有機會參加抽獎活動，並獲贈精美伴手禮送完為止。此次講座不僅是學習實用知識的良機，也為與會者提供了交流和互動的平台。僑界急難救助協會誠邀社區民眾攜親朋好友踴躍參加，共同關注家庭和諧與安全。詳情致電626-641-3484查詢。

華埠 家暴 艾爾蒙地

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