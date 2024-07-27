洛杉磯KCON盛典 一線明星一次看 韓粉砸數千元朝聖

Zerobaseone現場。（記者張宏/攝影）

全世界最大型的韓國文化展覽會及音樂節KCON韓流盛典洛杉磯 站，26日在洛杉磯會展中心開幕，有韓流粉絲斥資數千元朝聖，演出即日起至28日落幕。

（影音來源：記者張宏）

去年韓流盛典參與人數是14萬人，今年參與人數只多不少，且KCON洛杉磯票價一路飆升，最貴的是三天高級通票（Premium Pass），價格為870元，另加155元手續費，這意味著加起來要1000元以上。對於那些外地來的粉絲，加上及暑期的機票和酒店，動輒都要數千元。每年KCON都匯集來自全美各地的韓流粉絲，他們會在洛杉磯度過三天的音樂欣賞和文化慶祝活動。 入口柱子上貼滿韓國明星海報。（記者張宏/攝影）

華人 女孩Tia來自加拿大 ，這是她第一次參加韓流盛典，也是第一次來洛杉磯。她花費千元買了三天的高級通票。她說，這是難得的體驗，她在首爾待過，當地頂級韓流明星的演出門票也越來越貴，且需要實名制，時常搶不到票。像KCON這樣把一線明星一次全看到的機會很難得，尤其今年能看到金秀賢，她看了「淚之女王」後特別喜歡他。

今年增加很多互動遊戲環節，現場來自韓國的旅遊、航空、美妝、美食、生活方式等組成數百個展位，不同的攤位和區域展示 K-beauty（美容）、K-fashion（時裝）、K-dance（舞蹈）、K-music（音樂）、K-food（美食）等多方面的韓流文化。 入口柱子上貼滿韓國明星海報。（記者張宏/攝影）

像在Paldo杯麵區域，大家先玩杯麵反轉遊戲，通關後才可進入抽獎環節。在美妝區域，則開通各種試用拍照環節，目的是增加在社交網路爆光。在韓國旅遊推廣區域，要填寫問卷關注其Youtube帳號，可獲得標記有首爾地名的鑰匙圈和海報，還能在拍照亭拍照製作成鑰匙卡。 粉絲在粉絲牆上留言。（記者張宏/攝影） 現場參觀民眾拍照後，製作照片鑰匙卡。（記者張宏/攝影） 現場設置韓國玩偶拍照。（記者張宏/攝影）

電商品牌Shein今年和KCON LA首次合作，不僅以K-POP美學為靈感，推出商品系列在線上銷售，且現場帶來互動體驗和活動，參與者可享受免費配件贈品。

今年主辦方CJ ENM宣布，太平洋時間28日下午5點首次在CW Network上直播KCON LA 2024 的主舞台音樂會，當晚擔任主持人的是韓流明星金秀賢。這是韓國流行音樂表演節目首次在美國國家電視台黃金時段現場直播。