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爾灣市議員華裔參選人 孫晶再辦募款餐會

記者張宏/洛杉磯報導
數十名華人社團代表到場為孫晶（左六）加油打氣。（記者張宏／攝影）
數十名華人社團代表到場為孫晶（左六）加油打氣。（記者張宏／攝影）

爾灣市第三區市議員華裔參選人孫晶（Jing Sun）25日在哈岡的上海灘餐廳舉辦競選餐會，這是他參選以來舉辦的第二場募款活動，數十名華人社團代表到場支持。孫晶表示，爾灣華裔很多，但有選票權的華人不多，未來幾個月還有很多工作要做。

孫晶表示，爾灣亞裔居民現已占比45%，市議會應該有相應亞裔代表，讓城市聽到來自亞裔社區的聲音，為此他站出來競選，希望能帶動更多的亞裔關心和參與政治，參與社區服務。他競選理念包括加強城市均衡發展，減輕住房負擔壓力，推進爾灣公共圖書館發展和建立更多狗公園，確保環境可持續發展，在保持爾灣經濟和工作機會穩步發展的同時，也提升爾灣社區安全和市民居住品質。

今年3月爾灣市府批准一項城市憲章修正案，將爾灣市畫分成六個選區，每區選出一名市議員，再加上全市普選的市長，讓市議會成員從5人增至7人。目前第三選區有三名候選人，孫晶表示，另兩名候選人分別是白人和越南裔，三區華裔選民只占15%，他當選要拿到8000到1萬張選票。接下來100天，他要憑藉自己在社區服務多年的經歷和選民支持，全力拉票競選，贏得這場選舉。

孫晶表示，他1999年來美後，一路從局外人變成社區服務支持者。他在爾灣社區服務委員會工作三年多時間，為參選打下良好的基礎，代表城市的華裔群體發聲。他希望能讓更多的亞裔受到激勵，進入社區服務，幫助下一代走得更遠。

僑領張素久、鹿強、方蕾、熊文勝、陳崢、王玲等到場支持並發言。張素久表示，她40多年來洛杉磯時，當地民選官員少有中國大陸來的華人，如今越來越多的中國大陸背景的華人參選，她呼籲大家用選票和鈔票來支持。

爾灣市第三區市議員華裔參選人孫晶（Jing Sun）25日在哈岡上海灘餐廳舉辦競...
爾灣市第三區市議員華裔參選人孫晶（Jing Sun）25日在哈岡上海灘餐廳舉辦競選餐會。（記者張宏／攝影）
爾灣市第三區市議員華裔參選人孫晶（左六）25日在哈岡上海灘餐廳舉辦競選餐會。（記...
爾灣市第三區市議員華裔參選人孫晶（左六）25日在哈岡上海灘餐廳舉辦競選餐會。（記者張宏／攝影）

爾灣 亞裔 華人

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