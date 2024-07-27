MAMA AWARDS將首次登美 洛杉磯11/21辦韓K-Pop盛會

年度「2024 MAMA AWARDS」（世界第一的 K-pop 頒獎典禮）將於11月21日首次在美國洛杉磯杜比劇院舉辦。（主辦方提供）

CJ ENM娛樂宣布，年度「2024 MAMA AWARDS」將於11月21日首次在洛杉磯 杜比劇院（Dolby Theatre）舉辦。做為世界第一的K-pop頒獎典禮，過去25年MAMA頒獎典禮多在亞洲國家舉辦，今年首次來到美國，目的是擴大韓國流行音樂國際影響力。

MAMA AWARDS先後在亞洲地區如澳門 、新加坡 、香港、越南和日本舉辦頒獎典禮，一直走在韓國流行音樂擴張的前沿。為體現CJ ENM在全球提升K-pop音樂承諾，今年的MAMA AWARDS將於11月21日在洛杉磯好萊塢杜比劇院拉開帷幕，堪稱韓流的葛萊美獎。

MAMA AWARDS於1999年首次由CJ ENM音樂頻道Mnet推出，是韓國首個音樂錄影帶頒獎典禮，致力於慶祝和表彰音樂的藝術性，該獎項後來演變為首個以MAMA（Mnet 亞洲音樂獎）名稱命名的亞洲音樂獎項，並於2022年更名為MAMA AWARDS，強調其致力於超越亞洲，透過音樂將人們聚集在一起。

2024年MAMA頒獎典禮將圍繞著「Big Blur = WHAT IS REAL？」的概念，反映行業、文化、音樂流派和技術之間界限日益模糊的趨勢。在「Big Blur」概念下，頒獎典禮將呈現超現實但真實的體驗，並透過藝術與技術的融合展示視覺上迷人的表演。

CJ ENM音樂娛樂主管Harry H.K. Shin表示，2024年的MAMA AWARDS將會有大量韓國流行音樂表演，視覺和聲音會讓觀眾感覺彷彿置身於超越時空的另一個現實中，希望世界各地粉絲都期待這場節日性的頒獎典禮。