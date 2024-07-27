蒙市少女失蹤案 孩子利益優先 律師：綁架可能豁免

蒙特利公園市15歲女孩Alison Chao（趙安）的父親Jeffrey Chao26日以綁架未成年人（女兒）、共謀和報假警等罪遭到警方逮捕。（圖／李若提供）

蒙特利公園市 15歲女孩Alison Chao（趙安）失蹤尋回案，26日風向大逆轉，趙安的父親Jeffrey Chao以綁架未成年人（女兒）、共謀和報假警等罪遭到警方逮捕。部分華裔 律師認為，Jeffrey Chao綁架指控能不能成立，看警方調查結果，如果保護孩子的利益高於其他利益，該綁架行為不排除可能會得到一定豁免。

巴沙迪那資深華裔律師郝琦表示，很多情況下夫妻之間惡性離婚，往往會導致兩人在爭奪孩子的問題上互不相讓，出現一方控告另一方的局面，處於弱勢的一方往往試圖把孩子帶走，或悄悄藏起來一段時間，無論出於什麼想法，這種行為都有可能面臨綁架罪的刑事起訴，這對於其取得孩子的監護權也會產生不良影響。

郝琦表示，根據聯邦失蹤人口中心的統計數據，全美每年被綁架的26萬名未成年兒童中，約有20萬人被父母或者其他家庭成員帶走。離婚父母中出現的「孩子綁架案」並不少見。

不過她同時表示，在趙安的案子中，趙父的綁架案最後會不會立案，還可能要看警方對他的其他調查結果，比如在此過程中孩子有沒有被虐待？他的這種行為是不是屬於保護孩子？哪個利益更高於哪個利益？如果綁架行為導致的結果是孩子獲得更多的好處和利益的話，被告可能會得到一定豁免。