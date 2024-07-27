颱風後 台中市長盧秀燕自費飛美招商

台中市長盧秀燕克服颱風挑戰，率12人招商團訪問南加州，南加州僑界籌組委員會熱烈歡迎，將舉辦500人午宴介紹台中投資環境。（圖／主辦單位提供）

台中市政府招商團將訪問南加 州，已因凱米颱風返台坐鎮指揮的台中市長盧秀燕 ，在颱風遠颺後，26日決定自費搭機來到洛杉磯，如期開展南加州 招商行程，履行訪美承諾。

南加州僑界特別成立「南加州全僑歡迎台中市盧秀燕市長招商團籌備委員會」，並訂今（27）日在聖蓋博喜來登大酒店舉辦歡迎午宴。

此次招商團由台中市長盧秀燕率領，副市長黃國榮陪同，成員共12人。近日凱米颱風侵襲台灣，原已抵美的盧秀燕緊急搭機返台，親自坐鎮市政府指揮防颱工作。隨後，儘管面臨諸多挑戰，盧秀燕仍堅持履行訪美招商的承諾，於26日清晨自費搭機來美，如期開展南加州招商行程。

南加州籌備委員會榮譽主席由前駐美大使袁健生擔任，榮譽主席團成員包括羅省中華會館主席李金生、泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、美國越柬寮華人團體代表羅明僑務委員、邱垂煌僑務諮詢委員及林翠雲僑務諮詢委員等。籌委會總召集人則由僑務委員于仁豪擔任。

主辦方強調，本次活動純屬經貿交流，無政治色彩。目前已有30多個南加僑團及近500位主流社會人士和民選官員確認出席，反響熱烈。午宴中，台中市政府將發表專題演講，深入介紹台中市的投資環境。