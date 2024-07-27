杜若薇入選台青親善大使候選人

杜若薇希望通過自身努力和組織各種交流活動，讓更多不同族裔的人認識並欣賞台灣的文化、科技和民主成就。（讀者提供）

在2023年台美小姐選美比賽中獲得公主桂冠的台法混血杜若薇（Lea Dumortier），以其多語言能力和社交媒體影響力，成功推廣台灣國際形象，近日入選成為台灣「國際青年親善大使」候選人。

生於美國的杜若薇精通五種語言：台語、國語、英語、法語和西班牙語，在Instagram上擁有2萬7000名追隨者，積極展示台灣文化、民主制度及科技實力。今年畢業於柏克萊加州大學 的她，雖在多元文化環境中成長，卻最愛台灣。每年暑假，她都期待回台南老家探望外祖父母。疫情期間，她在台灣長住一年，深入體驗當地文化和生活方式，並取得台灣駕照、身分證及健保卡，也擁有投票權。

杜若薇閒暇之餘，積極參與南加 州社團活動，整合柏克萊加州大學台灣同學會、台美小姐等僑青組織資源，推廣台灣國際形象。她也與南加州台灣旅館業同業公會合作，舉辦「心繫台灣，跨洋築夢」實習生與台灣青年海外搭僑計畫晚宴，致力於給予台灣學生不同的國際視野，並啟發年輕世代勇於追夢。

在社交媒體上，杜若薇分享台灣美食、美景和科技實力，吸引全球網友關注。她曾與德國交換生參訪台積電，並在社群媒體上分享行程，以此強調台灣不僅有美食，還有強大的半導體產業。儘管偶爾會遇到不友善的挑釁，但她總能獲得台灣人支持。在台大交換學習期間，杜若薇邀請美國朋友到台灣旅行，體驗了台灣民眾對國際友人的友善。