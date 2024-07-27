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杜若薇入選台青親善大使候選人

記者張庭瑜/洛杉磯報導
杜若薇希望通過自身努力和組織各種交流活動，讓更多不同族裔的人認識並欣賞台灣的文化、科技和民主成就。（讀者提供）
杜若薇希望通過自身努力和組織各種交流活動，讓更多不同族裔的人認識並欣賞台灣的文化、科技和民主成就。（讀者提供）

在2023年台美小姐選美比賽中獲得公主桂冠的台法混血杜若薇（Lea Dumortier），以其多語言能力和社交媒體影響力，成功推廣台灣國際形象，近日入選成為台灣「國際青年親善大使」候選人。

生於美國的杜若薇精通五種語言：台語、國語、英語、法語和西班牙語，在Instagram上擁有2萬7000名追隨者，積極展示台灣文化、民主制度及科技實力。今年畢業於柏克萊加州大學的她，雖在多元文化環境中成長，卻最愛台灣。每年暑假，她都期待回台南老家探望外祖父母。疫情期間，她在台灣長住一年，深入體驗當地文化和生活方式，並取得台灣駕照、身分證及健保卡，也擁有投票權。

杜若薇閒暇之餘，積極參與南加州社團活動，整合柏克萊加州大學台灣同學會、台美小姐等僑青組織資源，推廣台灣國際形象。她也與南加州台灣旅館業同業公會合作，舉辦「心繫台灣，跨洋築夢」實習生與台灣青年海外搭僑計畫晚宴，致力於給予台灣學生不同的國際視野，並啟發年輕世代勇於追夢。

在社交媒體上，杜若薇分享台灣美食、美景和科技實力，吸引全球網友關注。她曾與德國交換生參訪台積電，並在社群媒體上分享行程，以此強調台灣不僅有美食，還有強大的半導體產業。儘管偶爾會遇到不友善的挑釁，但她總能獲得台灣人支持。在台大交換學習期間，杜若薇邀請美國朋友到台灣旅行，體驗了台灣民眾對國際友人的友善。

杜若薇積極參與南加州僑界活動，包括南加州旅館公會的暑期實習生計畫和台灣僑務委員會青年海外搭僑計畫。她協助製作企業訪問、座談會和晚宴的影片，致力搭建台灣與美國年輕一代的交流橋樑。杜若薇希望通過自身努力，讓更多不同族裔認識並欣賞台灣。

杜若薇致力於提升台灣的國際能見度，希望通過自身努力和各種交流活動，讓更多不同族裔...
杜若薇致力於提升台灣的國際能見度，希望通過自身努力和各種交流活動，讓更多不同族裔的人認識並欣賞台灣的文化、科技和民主成就。（讀者提供）

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