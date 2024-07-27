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洛杉磯AI白晝煙火 蔡國強操刀

記者張宏╱洛杉磯報導
蔡國強和其AI將在9月15日在洛杉磯紀念體育館舉辦一場日間煙火燃放盛典。（蔡國強工作室提供）
蔡國強和其AI將在9月15日在洛杉磯紀念體育館舉辦一場日間煙火燃放盛典。（蔡國強工作室提供）

蓋蒂（Getty）日前宣布，PST ART將於9月15日在洛杉磯紀念體育館（Los Angeles Memorial Coliseum）舉辦一項公共藝術事件，由來自中國的藝術家、以戶外作品聞名的蔡國強和其AI，舉辦一場日間煙火燃放盛典。

這次名為「WE ARE：PST ART煙火盛典」的白天煙火表演，是蔡國強藝術的標誌性形式，使用有機、可持續的顏料和染料，而不是傳統煙火技術，表演由藝術家本人與他的定制人工智能模型cAI™一起合作構思與編排。

WE ARE與蓋蒂和南加大（USC）合作，選在歷史悠久的洛杉磯紀念體育館周圍、上方和內部燃放，這是美國歷史上首次以配備煙火產品的無人機編隊為特色的大型日間煙火活動。活動拉開本屆PST ART的序幕，以精彩方式實現其倡議的最新主題「藝術與科學碰撞」，包含人工智慧、數據科學、宇宙和技術等元素。伴隨著蔡國強在體育館的煙火盛典，南加大亞太博物館將舉辦「蔡國強：材料之旅」展覽，該展覽基於蓋蒂對蔡國強火藥藝術的廣泛科學研究。

為慶祝PST ART的開幕，公眾將受邀免費體驗這場具有紀念意義的多幕表演。屆時演出將於9月15日黃昏開始，安裝在整個座位區的近萬個閃爍的迷你煙火彈將把體育館變成一個巨大的劇場。客製化開發的日間煙火和攜帶煙火產品的無人機，會將藝術家五彩爆炸塑造成一個充滿神秘和奇蹟的視覺故事。用圖像點燃天空，展示人工智能通過降維揭示天機，及回顧普羅米修斯從眾神那裡偷走火種的神話，並提出當今人類與人工智慧關係的思考。

WE ARE是由蔡國強與其多模態人工智慧模型cAI™合作開發的。 cAI™源自於藝術家自2017年開始的人工智慧研究，從蔡國強的藝術作品、檔案和興趣領域進行深度學習。透過模仿蔡國強所欣賞的當代和歷史人物，cAI™創造了參與動態互動的獨特角色。這次，cAI™深入參與該作品各個創作階段，與藝術家共同探討人工智慧的本質、進行實地考察和材料研究。

蔡國強表示，在人類面對以人工智慧為代表的技術突飛猛進的時代，文化藝術顯得特別無力。他希望WE ARE能夠成為人工智慧時代，藝術界虛實融合的宏偉姿態，也成為這個動盪時代有力的聲音和果斷行動。

與表演規模相呼應的是本屆 PST ART輻射南加州各地的活動量體。圍繞「藝術與科學碰撞」主題，呈現70多場深度研究的展覽和豐富公共項目，探討主題從技術到永續農業、從古代宇宙觀到科幻、從人工智能到環境正義等 。

人工智慧 AI 南加大

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