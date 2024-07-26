發現者還原當時情況 華裔失蹤少女指沒人願意聽她說話

Rachelle說，Alison告訴她「我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。」（截自ABC7新聞）

蒙特利公園市 15歲華裔少女Alison（趙安）23日早上在格蘭岱（Glendale）被找到。第一個發現她蹤跡的Rachelle女士決定出面發聲，還原當時的情況。

Rachelle表示，她在買咖啡 時意外看見Alison從她身邊走過，於是立刻報警，並開車跟隨Alison走過多個街區，直到來到ABC7電視台辦公室。格蘭岱警方很快趕到現場。

趙安（背包女孩）於7月23日在格蘭岱ABC7電視台外，被Rachelle發現報警。（ABC7電視台畫面）

Rachelle對Alison當時的鎮靜感到驚訝，「她（Alison）頭腦清醒，表達清晰，對情況非常清楚。她明確地表示，『我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。』」

Rachelle還補充道，Alison在哭，非常沮喪，主要是因為她無法講述自己的故事。「這是一個還差三歲就成年的孩子，她認為自己沒有被傾聽，也沒有解決途徑。」

Rachelle也是一位母親，「坦白來說，我永遠會對攔下她（去ABC7電視台）這件事負責。而且，我不能在答應幫助她之後，僅僅因為自己獲得讚揚而心安理得。那樣我會覺得對不起那個孩子。」她希望她的家人能團結起來，為她解決這個問題，也希望法院不要讓她失望。

Alison的母親Annie Chao於23日發表聲明，感謝好心人的善舉，同時也提到「Alison是一個年輕的女孩，她對我和她父親離婚的複雜感受是可以理解的，但她有一個（包括我這邊和她父親那邊）關愛和呵護她的家庭。無論在什麼情況下，我都會盡力保護Alison的利益。」

同天，在趙父一方舉行記者會上，趙父感謝了那些幫助找到Alison的人。Alison的姑姑則表示，她認為Alison出走的原因是不想和母親在一起。

上周，法院裁定趙母將獲得對Alison的臨時單獨監護權。目前Alison已交由洛杉磯 縣兒童和家庭服務局（DCFS）託管。代表趙父的離婚訴訟律師Hannah Bui表示，趙父一方已透過Zoom見到Alison，也與有關部門約好了探訪時間，但她無法透露具體日期。

Bui還表示，一些趙父的支持者聯絡了她的辦公室，希望能為趙父提供幫助和支持。趙父一方已經在Gofundme上發起籌款，以支付後續的法律費用。截至25日發稿，籌款已達4萬元。