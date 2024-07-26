大熱天開車不須預冷 空調邊開邊冷更有效率

車內冷氣不冷，可能是設定不對，或是進風口堵塞。（Pexels網頁）

熱天開車出門，多數人可能會選擇先開空調預冷一段時間再開，但是「消費者報導」（Consumer Reports）的汽車測試部門建議，預冷浪費時間與燃料，邊開邊冷更有效率。

工程師Benjamin Preston表示，靜止時空調系統的效能較低，但是行駛中因為引擎的輸出變大，空調會比靜止預冷還有效率。他說，如果真的要預冷，最好選個太陽曬不到的地方停車，因為就算氣溫沒那麼高，直接曝曬還是會讓車內溫度快速升高。

如果開的是較新款的車，他說最好訂個溫度然後就讓空調自己運作，就像他跟孩子說的，「把設定調到60度不會冷的比較快，放著不管空調自然就會降溫。」

舊款的車就需要比較多的手動調整，根據車內溫度調整設定與出風量是比較合理的做法，要使用車內循環前，得先看看有多少人要搭。因為車內循環雖然冷得較快，但後座的乘客可能吹不到冷氣。

另一個抗暑招數是關掉停等功能。因為先進的車子在停等紅燈時會暫時關掉引擎、節省能源，但空調壓縮機也會停止運作，所以車內溫度會變高，因此不要讓車子自動關掉引擎也是一個方法。

至於保養，他的建議是，定期清除進氣口的雜物、樹葉，因為它們會減少入氣量，影響空調的效能。