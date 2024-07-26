非營利組織：洛杉磯自來水致癌物猖獗

非營利組織EWG稱洛杉磯自來水致癌物超標，然相關單位表示其含量符合聯邦規定。（ABC 7）

KTLA 5電視台報導，洛杉磯 自來水中致癌 污染物猖獗？非營利組織環境工作小組（Environmental Working Group，EWG）自來水資料庫，按郵遞區號對污染物進行檢測與分類，發現洛杉磯自來水致癌物超標，相關單位表示其符合聯邦標準。

根據該機構資料庫，洛杉磯水電局（LA Department of Water and Power）的自來水中砷（arsenic）含量比EWG指南高出430倍，溴酸鹽（Bromate）高出7.3倍、鉻（chromium）是建議含量的29倍，消毒劑中鹵化乙酸（Haloacetic acids）為建議含量的184倍。

非營利組織EWG稱洛杉磯自來水致癌物超標，然相關單位表示其含量符合聯邦規定。（ABC 7）

儘管這些數字令人震驚，但洛杉磯時報指出，EWG的標準與聯邦和州政府規定最高含量標準不同。洛杉磯水電局水質總監梁強納森（Jonathan Leung，譯音）告訴洛杉磯時報，「洛杉磯自來水不存在健康問題，因砷和其他污染物含量符合聯邦限制標準。」

「這就是所有毒物專家、水質專家和科學家共同努力制定國家標準的地方」他說，「作為一家水質公用事業公司，這是我們的目標，公眾應相信法律限制能保護民眾健康。」專家似乎也認同這點。根據洛杉磯時報，南加大 水研究員麥凱瑞（Daniel McCurry）表示，他直接喝水龍頭的水，沒有任何顧慮。

若仍擔心硝酸鹽等物質致癌， EWG提供一份濾水器指南，民眾可上https://www.ewg.org/research/ewgs-2024-guide-countertop-water-filters。