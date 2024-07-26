Taiwan Pass暢遊台灣講座 洛杉磯僑胞熱烈響應

林宜錚熱情介紹Taiwan Pass，強調其便捷性和環保理念，讓旅客可以輕鬆暢遊台灣，並熱情推薦近期的日月潭自行車環潭、台東東海岸月光海活動和桃園台灣燈會等精彩活動。（記者張庭瑜/攝影）

由洛杉磯華僑文教服務中心主辦的「台灣旅遊新趨勢-搭乘Taiwan Pass暢遊台灣」，25日在洛杉磯華埠圖書室舉行。當天活動除了邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光 組林宜錚組長、移民工作組李妤玲秘書擔任主講，更有許多30至40名當地居民參與。

洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「台灣旅遊新趨勢」講座，介紹Taiwan Pass和台灣近期觀光亮點，吸引眾多當地居民參與。（記者張庭瑜/攝影）

林宜錚表示，Taiwan Pass整合台灣高鐵、台鐵、捷運和台灣好行等公共運輸系統，方便國外遊客規劃行程，服務不僅便利，還符合低碳永續的環保理念。林宜錚也特別推薦近期將舉辦的活動，如日月潭自行車環潭、台東東海岸月光海音樂會、2025年2月12日至23日的桃園台灣燈會，以及即將到來的雙十國慶觀光活動。她提到，今年國慶煙火將在雲林舉行，建議遊客可串聯中南部景點如阿里山、日月潭、雲嘉南地區等拜訪。

中華會館顧問廖美華也分享香港 人喜愛赴台旅遊的原因。她指出，香港到台灣只需一小時飛行時間，因此許多港人會利用周末短暫造訪台灣。廖美華自2015年起已赴台約20次，她特別推薦一些非傳統旅遊路線的景點。