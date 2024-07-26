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Taiwan Pass暢遊台灣講座 洛杉磯僑胞熱烈響應

記者張庭瑜/洛杉磯報導
林宜錚熱情介紹Taiwan Pass，強調其便捷性和環保理念，讓旅客可以輕鬆暢遊台灣，並熱情推薦近期的日月潭自行車環潭、台東東海岸月光海活動和桃園台灣燈會等精彩活動。（記者張庭瑜/攝影）
林宜錚熱情介紹Taiwan Pass，強調其便捷性和環保理念，讓旅客可以輕鬆暢遊台灣，並熱情推薦近期的日月潭自行車環潭、台東東海岸月光海活動和桃園台灣燈會等精彩活動。（記者張庭瑜/攝影）

由洛杉磯華僑文教服務中心主辦的「台灣旅遊新趨勢-搭乘Taiwan Pass暢遊台灣」，25日在洛杉磯華埠圖書室舉行。當天活動除了邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組林宜錚組長、移民工作組李妤玲秘書擔任主講，更有許多30至40名當地居民參與。

洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「台灣旅遊新趨勢」講座，介紹Taiwan Pass和台...
洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「台灣旅遊新趨勢」講座，介紹Taiwan Pass和台灣近期觀光亮點，吸引眾多當地居民參與。（記者張庭瑜/攝影）

林宜錚表示，Taiwan Pass整合台灣高鐵、台鐵、捷運和台灣好行等公共運輸系統，方便國外遊客規劃行程，服務不僅便利，還符合低碳永續的環保理念。林宜錚也特別推薦近期將舉辦的活動，如日月潭自行車環潭、台東東海岸月光海音樂會、2025年2月12日至23日的桃園台灣燈會，以及即將到來的雙十國慶觀光活動。她提到，今年國慶煙火將在雲林舉行，建議遊客可串聯中南部景點如阿里山、日月潭、雲嘉南地區等拜訪。

中華會館顧問廖美華也分享香港人喜愛赴台旅遊的原因。她指出，香港到台灣只需一小時飛行時間，因此許多港人會利用周末短暫造訪台灣。廖美華自2015年起已赴台約20次，她特別推薦一些非傳統旅遊路線的景點。

在講座中，李妤玲也指出，美國公民前往台灣旅遊不需要簽證，入境後可停留90天，且美國護照在入境時需要至少有六個月的有效期。對於香港或澳門護照持有者，需申請入境許可，若符合特定條件可申請落地簽證，停留30天且不可延期。此外，香港護照持有者若同時擁有其他國家護照需使用其他國家護照入境。中國護照持有者可透過網上系統申請台灣觀光簽證，審核時間約5至10天，單次許可證費用約為新台幣600元，多次許可證約為新台幣1000元，每次可停留15天但不可延期。中華民國政府對美國及香港、澳門旅客的入境手續相對簡單且友善，提供多種簽證選擇以滿足不同需求。

廖美華指出，香港到台灣飛行時間短，許多港人會利用週末短暫造訪，而她喜歡台灣是因為...
廖美華指出，香港到台灣飛行時間短，許多港人會利用週末短暫造訪，而她喜歡台灣是因為風景優美、人情味濃厚，每次都能發現新的有趣景點。（記者張庭瑜/攝影）

香港 簽證 觀光

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