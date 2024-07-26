景氣復甦 殭屍房貸受害者增加

聖塔瑪麗亞的Jose Arzate，某天上午就被警察趕出家門了。（KCAL）

新冠疫情期間銷聲匿跡的「殭屍房貸」，在經濟逐步恢復時又開始出現。CBS News近日整理南加 個案，並引述聯邦消費者金融保護局（CFPB）的建議，懷疑自己有隱藏債務的人，最好定期檢查信用報告，發現不明債務或是抵押權時，先找律師或諮商團體做好準備，以免被討債集團殺個措手不及。

殭屍房貸（zombie mortgage）意味著，房貸經過增貸或是其他原因產生的二胎，雖然原始放貸方一直都沒有追討，但在轉售債權給討債集團後，後者伺機而動，突然出現要求清償大筆欠款、利息與違約金，往往使屋主面臨驅逐與法拍的危機。加州 地產仲介沙澤曼（Rich Szerman）就說，他的客戶有不少「受害者」。

其中之一是伊拉克戰爭中負傷的退伍軍人Laverne Simmons，她原以為可以在洛杉磯縣英格伍（Inglewood）的自家平安度日，但最近卻被催繳，原本以為都有定期繳款的6萬5000元二胎，膨脹到14萬元，最後只好找上沙澤曼幫忙，並準備打官司。

她說，討債集團Real Time Resolutions有點故意，等到英格伍附近發展起來，包括SoFi Stadium、Intuit Dome，房價上漲才開始動手，「真是蛇蠍心腸」。Real Time Resolutions最近與一名屋主和解，但他們告訴CBS News「沒興趣回應（此案）」。

另一個案例是Jose Arzate，他在服務24年後從聖塔芭芭拉縣緩刑局退休，想在聖塔瑪麗亞（Santa Maria）20年前購入的房子裡安居，但沒想到某一天早上卻被警察吵醒，說他被驅逐了，原因又是殭屍房貸。

他在13年前增貸，以為月付額就包括兩筆貸款 ，但事實上二胎從未要求繳款。當這筆貸權被賣給討債公司後，原本6萬5526元的貸款，

連本帶利變成了13萬9211元，「而且不還清就滾蛋」。被趕出來的他不但要負擔訴訟費，還要繼續繳房貸，只好跟兒子一起住，妻子則回娘家。

第三個案例是單親媽媽Teresa，她說2009年她剛離婚，又要養兩個小孩，只好增貸，但跟其他兩人一樣，二胎的扣款單一直沒來，她也以為連同第一次房貸一起繳了。

直到今年1月她才發現大錯特錯，因為買下債權的Statebridge Company向她追討18萬元的欠款，而且完全不給談的空間。Teresa說，沒了房子，她根本負擔不起南加的消費。Statebridge跟上一家討債公司一樣，不願評論Teresa的案子。

消費者金融保護局的Rohit Chopra表示，近來申訴殭屍房貸的人越來越多，很多案子的討債公司都沒照規定來，所以民眾碰到這類問題，一定要先找CFPB。

而且他說，殭屍債務不限房貸，醫療債務、學生貸款，甚至汽車貸款也有類似狀況，等到債權轉手後，民眾才發現背了一身債。因此，避免這種狀況，有貸款的人最好定期檢查信用報告，發現抵押設定或不明貸款，記得先找律師、法扶團體或消費者金融保護局，不要只想還清不屬於自己的債。