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洛新屋每平方呎價格 低於現有房

編譯陳盈霖╱綜合報導
最新報告顯示，包括洛杉磯都會區在內，全國不少城市新屋每平方呎售價比現有屋便宜。（ABC 7）
最新報告顯示，包括洛杉磯都會區在內，全國不少城市新屋每平方呎售價比現有屋便宜。（ABC 7）

KTLA 5電視台報導，根據Zillow一份最新報告，包括洛杉磯地區在內的全國不少都會區，新屋每平方呎價格如今普遍低於現有屋。

報告指出，洛杉磯都會區5月分新建房屋中位數售價為115萬元，現有房屋價格較低為97萬元，但新屋每平方呎售價比現有屋便宜52元。排名第一是聖地牙哥縣，新屋每平方呎售價比現有屋便宜57.10元。河濱縣新屋每平方呎便宜19.8元，沙加緬度便宜26.2元。

在全國範圍內，Zillow發現5月份新屋比現有房屋每平方呎售價低3.5元，這是至少六年來的最大折扣。該公司表示，這些數據意味著對那些注重在宜居空間上物有所值的購屋者來說，相對便宜。

然而，並非所有城市新屋每呎平均售價都較現有房屋低。聖荷西（San Jose）新屋每平方呎售價便比現有房屋貴216元，舊金山這項差距為137元。其他城市如紐約新屋每平方呎也比現有屋貴上77.8元。

該報告指出，新冠肺炎疫情爆發前，全國各地新屋每平方呎售價比現有房屋高15元至22元，疫情爆發後，現有房屋銷售價格上漲52%，同期新屋銷售價格僅上漲26%。

隨著可建造土地變得更加稀缺，土地成本不斷上升，更有效利用空間是建商確保在成本上升情況下，仍能建造房屋的方式之一。數據顯示，新建築地塊的縮減速度遠快於現有建築地塊。如今新屋平均地塊面積比2018年縮小460平方呎（約一個車庫大小）。

報告稱，當2022年利率翻倍時，建商及買家成本都飆升，迫使開發商轉向較小單位，在較小地塊上興建較小的房屋，這是為了應對大規模住房短缺和負擔能力危機，使許多家庭無法擁有住房。

相關報告可上https://www.zillow.com/research/new-con-existing-price-34235/。

疫情 洛杉磯 舊金山

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