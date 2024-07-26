珍貴青銅雕像失竊近10年尋獲 重回喜瑞都市

2015年被盜的兩座青銅雕像「螢火蟲」和「太陽雨」，近日重返喜瑞都。（洛縣警局網頁）

洛杉磯縣警局本周公布尋獲喜瑞都 市2015年被盜的兩座青銅雕像。喜瑞都市近十年頻頻發生的街頭青銅雕像被盜浮出台面，至今仍有一些標誌性的青銅雕像下落不明。

負責本案的洛縣 警局打擊零售組織犯罪特別工作小組（ORCTF）25日表示，警方18日追回這兩座2015年從喜瑞都被盜的青銅雕像。兩雕像分別名為「螢火蟲」和「太陽雨」，每個青銅雕塑重150至200 磅，分別價值3萬5000元和2萬元。警方表示，兩雕像都是在2015年3月18日，被身分不明人士從喜瑞都市南街11500街區的一家企業門前偷走。洛縣警局表示，「一名嫌疑人近期試圖將它們賣回給最初創作這些雕像的藝術家」時，這些雕塑重新出現。警方順藤摸瓜，最後確定了雕像的存放地點。

警方18日持搜查令對一名嫌疑人住所進行搜查，結果發現這些雕像被存放在林伍德市（Lynwood）科特蘭街5500號街區的一棟民宅中。目前警方已將這些青銅雕像送回喜瑞都，暫時沒人被捕。

事實上號稱「南加藝術之城」的喜瑞都最近十年已多次發生青銅雕像被盜事件。2013年，被公認為喜瑞都最有價值的公共藝術品之一的青銅雕塑「舞者（Dancer）」，在喜瑞都最繁忙的Cerritos-Artesia和Bloomfield交口的床墊展示廳前被盜，青銅雕像的頭部不翼而飛。而在此之前，位於喜瑞都South大道和Carmenita路之間的青銅雕像「兒童」和Alondra路和Carmentia路附近的「聖雄甘地（Mahatma Gandhi）」 也被盜。

2019年，擺放在喜瑞都街頭Extra Space Storage前已逾20年的另一座青銅雕像「造物主的力量（Strength of the Maker）」也失竊，警方現場調查顯示，盜竊團夥似乎是從先將地基挖出，然後幾個人將雕像搬上卡車運走。該雕塑當時價值3萬4000元。

《造物主的力量》是由科羅拉多州藝術家Denny Haskew創作，描繪了一名美洲原住民 在背上拉弓，展現創造自然和人類的更高力量，雕像高60英寸，寬60英寸，曾五度榮獲全國頂級藝術展最佳展覽獎。限量版「製造者的力量」雕塑被選在華府史密森學會的美洲原住民博物館永久展出。

亞裔人口高達62%的喜瑞都90年代大力發展文化和藝術，建立大型現代圖書館和藝術表演中心，成為南加州許多城市的楷模。遺憾的是，該市大批青銅雕塑最近十年成為盜竊犯罪團夥目標，不少被盜雕像至今不知下落。