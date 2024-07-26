洛縣去年濫用藥物致死 人數首次趨穩

洛杉磯縣2023年藥物過量死亡人數首次趨穩，顯示預防措施初見成效，但仍需持續努力以進一步降低死亡率。（pexel示意圖）

洛杉磯縣公共衛生廳（Los Angeles County Department of Public Health）最新分析發現，2023年洛縣 與藥物相關的過量和中毒死亡人數在過去十年中首次趨於穩定。

數據顯示，與毒品 相關的過量和中毒死亡人數從2022年的3220人，降至2023年的3092人，這是自2014年以來首次減少。在過去十年中，過量和中毒死亡人數增加300%以上。芬太尼（Fentanyl）是主要致命原因，甲基安非他命（Methamphetamine）也幾乎同樣致命。

報告還進一步指出，26至64歲的成年人是毒品過量致死的主要族群；相比其他族裔，非裔美國人因藥物過量和中毒而死亡的比率特別高，拉丁裔和白人的總死亡人數則最高。值得注意的是，毒品過量問題無分族裔、社經地位和財富水平，各階層均受到不同程度的影響。

廳長費洛（Barbara Ferrer）指出，因藥物過量和中毒喪生的人數令人痛心。好在研究結果顯示，通過一系列預防、減少危害和治療方法，可以逆轉這一趨勢。她也呼籲民眾提高警惕，必要時使用預防過量的解毒藥物納洛酮（Naloxone），並及時尋求專業援助。

洛縣已將藥物預防、治療和減少傷害服務的投資 分別增加260%、275%和500%以上。費洛強調，多年來的證據顯示，預防是首要的，治療有效，康復是可能的。儘管藥物過量危機帶來的挑戰艱鉅，但數據顯示只要齊心協力，就能推動共同的目標。

該份由洛縣公共衛生廳轄下的藥物濫用預防和控制部門發布的報告，重點關注芬太尼相關過量和中毒情況。有興趣深入了解報告內容的民眾，可至該廳官方網站查閱完整版本。如果正面臨藥物使用問題，請立即撥打800-854-7771尋求專業協助。該服務每周七天、每天24小時提供援助，並在語言提示後選擇選項2。