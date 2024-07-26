洛縣去年濫用藥物致死 人數首次趨穩
洛杉磯縣公共衛生廳（Los Angeles County Department of Public Health）最新分析發現，2023年洛縣與藥物相關的過量和中毒死亡人數在過去十年中首次趨於穩定。
數據顯示，與毒品相關的過量和中毒死亡人數從2022年的3220人，降至2023年的3092人，這是自2014年以來首次減少。在過去十年中，過量和中毒死亡人數增加300%以上。芬太尼（Fentanyl）是主要致命原因，甲基安非他命（Methamphetamine）也幾乎同樣致命。
報告還進一步指出，26至64歲的成年人是毒品過量致死的主要族群；相比其他族裔，非裔美國人因藥物過量和中毒而死亡的比率特別高，拉丁裔和白人的總死亡人數則最高。值得注意的是，毒品過量問題無分族裔、社經地位和財富水平，各階層均受到不同程度的影響。
廳長費洛（Barbara Ferrer）指出，因藥物過量和中毒喪生的人數令人痛心。好在研究結果顯示，通過一系列預防、減少危害和治療方法，可以逆轉這一趨勢。她也呼籲民眾提高警惕，必要時使用預防過量的解毒藥物納洛酮（Naloxone），並及時尋求專業援助。
洛縣已將藥物預防、治療和減少傷害服務的投資分別增加260%、275%和500%以上。費洛強調，多年來的證據顯示，預防是首要的，治療有效，康復是可能的。儘管藥物過量危機帶來的挑戰艱鉅，但數據顯示只要齊心協力，就能推動共同的目標。
該份由洛縣公共衛生廳轄下的藥物濫用預防和控制部門發布的報告，重點關注芬太尼相關過量和中毒情況。有興趣深入了解報告內容的民眾，可至該廳官方網站查閱完整版本。如果正面臨藥物使用問題，請立即撥打800-854-7771尋求專業協助。該服務每周七天、每天24小時提供援助，並在語言提示後選擇選項2。
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